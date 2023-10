Sport Alive Awards: Nejlepší aktivací byla rozšířená realita Škody Auto při NHL

Vrcholem sportovně-byznysové konference bylo stejně jako loni předání cen Sport Alive Awards, a to v šesti různých kategoriích. Hned čtyři z nich ovládly pražské fotbalové kluby. Nejlepší partnerská aktivace je však spojena s hokejem.

Dva triumfy pro fotbalovou Spartu, jeden pro Slavii a také vítězství pro Bohemians – ovšem v kategorii pro projekty s nízkým rozpočtem. Letošní ceny patřily fotbalovým klubům (loni si 1. místo odnesla jen Sparta za mobilní aplikaci a vítězové byli více rozprostřeni mezi různé sporty). Kdo byl na samotný závěr druhého ročníku konference Sport Alive oceněn?

NEJLEPŠÍ SPORTOVNÍ OBSAH: Gól z přáteláku, který obletěl fotbalový svět (2Score)

V generálce na jarní část sezony s německým Norimberkem dala Sparta dvěma hráčům na hruď speciální kameru. Jeden z nich, Lukáš Haraslín, pak vstřelil branku. Toto video doslova obletělo celý svět. Převzaly ho desítky mezinárodních médií, na TikToku Sparty přesáhlo hranici 20 milionů, na Twitteru dosáhlo téměř 5 milionů views a na YouTube přes 200 tisíc zhlédnutí, což z něj činí nejúspěšnější video v historii klubu. „B-plán jsme neměli. Doufali jsme, že se stane něco virálního. Měli jsme představu, že to může mít zásah v hodnotách milionů views po celém světě. Pro něco takového trochu štěstíčka potřebujete. Dvacet minut před zápasem jsme neměli jistotu, že si Lukáš Haraslín vezme kameru na sebe. Naštěstí ho přesvědčili,“ uvedli zástupci oceněných.

NEJLEPŠÍ SPORTOVNÍ PROJEKT MĚSTA ČI KRAJE: 20. olympiáda dětí a mládeže ČR 2023 (Královéhradecký kraj + ČOV)

„Královehradecký kraj šel na tu nejvyšší laťku, uspořádal olympiádu mládeže ve Špindlerově Mlýně a měl jsme štěstí, protože tři dny před startem bylo ještě zeleno, ale pak napadlo sníh. Chci poděkovat kraji, který to vzal tak na veliko, a České televize za jejích více než třicet přímých přenosů,“ uvedl předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval. „Říkal jsem novinářům: nebojte, sníh bude. A on přišel,“ dodal s úsměvem náměstek hejmana pro sport a školství Arnošt Štěpánek.

NEJLEPŠÍ FANOUŠKOVSKÝ ZÁŽITEK: #SlaviaFest (SK Slavia Praha – fotbal)

Fotbal není jen devadesát minut hry. Je to kulturní zážitek. Místo společného setkávání. Sdílené radosti, smutku i poznávání červenobílé všehochuti, která se stala neodmyslitelnou součástí domácích zápasů Slavie. Přání otce myšlenky se rodilo už několik let, až ve Slavii ho ale mohl David Šrámek – provozní ředitel klubu, naplno zrealizovat. „To, co se děje kolem stadionu už tři hodiny před zápasem, je úžasné. Jak spolu fanoušci komunikuji a tráví čas přímo v Edenu. Je to projekt, ve kterém chceme pokračovat a rozvíjet ho dál. Snažil jsem se to nastavit už na Dukle, kde to nemělo takový potenciál. Ve Slavii se to podařilo posunout úplně do jiných měřítek,“ vysvětlil David Šrámek.

NEJLEPŠÍ PARTNERSKÉ AKTIVACE: SHARYAQ vs. PREDIAQ : Souboj speciálních vozů Škoda v zápase NHL (IMA Production + Škoda Auto)

Jako první v ČR i Evropě společnosti IMA Production a Škoda Auto realizovaly reklamu v rozšířené realitě v přímém přenosu hokejového utkání. A rovnou v zápasech NHL, které se odehrály v Praze. Využily disponibilní prostor přenosu v závěru přestávek a živě v interakci s komentátory divákům nabídli dechberoucí prezentaci speciálně vytvořených vozů Škoda způsobem, jaký nemá obdoby. SHARYAQ a PREDIAQ se utkali s ikonickými charaktery soupeře – žralokem a šavlozubým tygrem. „Máme radost a děkujeme za ocenění, moc pro nás znamená. Kampaň si sedla jako hrnec na prdel. Tam se snoubilo to, co chceme předat fanouškům, a to včetně PR a komunikace produktů. Hrálo nám do karet, že to byly tyto týmy. Na Detroit Red Wings by se nám to špatně šroubovalo. Hodně nám pomohli i kluci z Go4Gold, za což jim děkujeme,“

NEJLEPŠÍ SPORTOVNÍ PROJEKT S NÍZKÝM ROZPOČTEM: #NADRESU (Bohemians Praha 1905)

V rámci kampaně #NADRESU nabízeli fotbaloví Bohemians fanouškům unikátní příležitost, jak spojit svá jména s klubem ještě více. Za poplatek si mohli vybrat ze dvou kategorií – jméno na jednom náhodně vybraném dresu a jméno na všech dresech bez výjimky. Jména fanoušků, kteří se do projektu zapojili, byla vepsána přímo do čísel hráčů. „Myslím, že se nám to paradoxně úplně nepodařilo dostat mezi lidi, protože nám nevyšla zcela komunikace. Ale odezva od fanoušků byla kladná a projevilo se to v prodejích dresů,“ nasypali si i přes vítězství popel na hlavu zástupci Bohemky.

NEJLEPŠÍ SPORTOVNÍ INOVACE: Věrnostní systém pro permanentkáře AC Sparta Praha (AC Sparta Praha fotbal)

Odměňovat a motivovat permanentkáře, kteří chodí na Spartu. To byla idea věrnostního systému, který fotbalová Sparta spustila se začátkem ligové sezony 2022/23. Nový systém měl za cíl podporovat zvyšování návštěvnosti na stadionu tím, že odmění permanentkáře za to, že chodí na Spartu a motivuje je k tomu, aby jejich místo na Letné nezůstávalo prázdné, když přijít z různých důvodů nemohou. Byla to reakce na masivní propad návštěvnosti způsobené právě laxní docházkou majitelů permanentek. „Potřebovali jsme dostat co nejvíc lidí na stadion, a to se povedlo. Finančně to znamená extra příjem zhruba 100 tisíc korun na zápas,“ uvedl zástupce Sparty.