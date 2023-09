Zlatý středník 2023: Vítězem jsou Moji milí Slováci, nejlepší agenturou Svengali Communications

Ceny největší oborové soutěže Zlatý středník 2023 byly rozdány. Projektem roku se stala kampaň Moji milí Slováci z dílny Slovenské spořitelny a Zaraguzy, Grand Prix pro nejlepší agenturu si odnesl tým Svengali Communications, ocenění pro Osobnost PR převzala Dana Dvořáková z KKCG a Talentem roku byla vyhlášena Martina Bechyňová z Liftaga.

Slavností galavečer 21. ročníku soutěže, která se koná pod taktovkou PR Klubu, proběhl v pražském klubu SaSaZu. Z celkového počtu 659 přihlášek bylo na shortlisty vybráno 178 finalistů, mezi které bylo ve čtvrtek rozděleno jednadevadesát trofejí.

Čtyři z nich s exkluzivní „visačkou“ Grand Prix patřily tradičně těm nejlepším v oboru. Ocenění Osobnost PR získala Dana Dvořáková, již devátým rokem ředitelka komunikace a tisková mluvčí investiční skupiny KKCG. Porota cenu udělila za dlouhodobé a profesionální budování reputace značek, se kterými byla a je spojená. Příkladem je projekt Piana do škol, který ukázal hodnotové postoje skupiny KKCG a dosud pomohl více než sedmi desítkám základních uměleckých škol získat nové piano a podpořit tak uměleckou výuku. „Nesmírně si oceněním vážím, je pro mě opravdu důležité. Když není upřímné PR, nebudou ani upřímná média. Dělejme svou práci s tím nejlepším přesvědčením,“ pronesla šťastná Dana Dvořáková.

Cenu pro letošní Talent převzala Martina Bechyňová, která je specialistkou na online obsah a kreativně hýří jako Creative Director & Head of Trolling v Liftagu. Ve volných chvílích se pere s trolly, kterým vadí dlouhodobá podpora demokratických hodnot firmy. Letos Liftago za tento nekompromisní community management vyhrálo ADC Creative Awards a bylo nominováno na Zlaté pero. „Děkuji Liftagu, že si tam můžu vymýšlet blbiny a prosazovat naše hodnoty, které jsou mně i Liftagu společné,“ uvedla Martina Bechyňová.

Nejlepší agenturou se stal tým Svengali Communications, kterému letos patří i prvenství v oborové kategorii Telekomunikace a IT s projektem #nePINdej! pro Českou bankovní asociaci a dalších pět umístění v top 3 v rámci ostatních kategorií (o dvě z nich se postaral projekt Chystrej výčep s Plzeňským prazdrojem). Porota přitom ocenila opravdu dobře fungující spolupráci s klienty a kreativní přístup ke kampaním s cílem dosáhnout efektivních výsledků. „Je to velké překvapení a také radost. Děkujeme klientům, že s námi chodí do projektů, a samozřejmě všem členům našeho týmu,“ zaznělo na pódiu od zástupců Svengali Communications.

Kliknutím přejdi na video z projektu (YouTube)

Projektem roku se stala Moji milí Slováci od Slovenské spořitelny a agentury Zaraguza. V projektu, který obsadil 1. místo i v kategoriích Integrovaná kampaň a Kreativní idea, byla použita technologii hlasové syntézy (AI), jež vrátila hlas slovenského herce Júlia Satinského, který povzbuzoval národ k optimismu. Integrovaná kampaň postavená na technologii ukrajinského start-upu Respeecher se stala nejznámější kampaní spořitelny za poslední dekádu. Míra spontánní znalosti kampaně dosáhla 53 procent a zná ji 9 z 10 Slováků. „Přátelé, kamarádi, my vám tu Grand Prix přivezem,“ komentovali stylově slovy Júlia Satinského z filmu S tebou mě baví svět triumf zástupci úspěšné slovenské agentury Zaraguza.

Kdo zvítězil ve vybraných kategoriích?

Nejvyšší ocenění v letošní nejpopulárnější kategorii Společenská odpovědnost, udržitelnost a ESG získala Česká televize za projekt привіт [pryvit]: Pomoc s výukou žáků z Ukrajiny. Nejlepší PR event uspořádal IKEM; byla jím tisková konference Virtuální realita: Přelom v předoperační přípravě transplantací i dalších operací.

Vítězství v kategorii Interní komunikace a employee engagement vybojovala Allianz – Slovenská poisťovňa s projektem Sťahovanie centrály Allianz. Slovenská sporiteľňa spolu s agenturou Divino si pak odnesla 1. místo v kategorii Audio a video prezentace za práci Janolytik: Info za všetky prachy. Nejúspěšnějšího launche, relaunche nebo rebrandingu se podařilo dosáhnout týmu HC Dukla Senica s agenturou Zaraguza s projektem Návrat hokejovej legendy HC Dukla Senica.

První cenu za nejlepší Využití sociálních sítí a influencer marketing si odnesl Pernod Ricard Slovakia ve spolupráci s PR Clinic s kampaní Absolut – Nová definícia lásky. V kategorii Podcast získala zlato Základka od Scia. Prvenství v kategorii Struktura, obsah a storytelling obsadila Škoda Auto s projektem Češi Favoritem. Kategorii Nízký rozpočet a jeho efektivita vyhráli Heinz&Kraft a MSL Czech Republic s projektem Jak se zrodilo první mýdlo na světě inspirované kečupem Heinz.

Nejlepší brožurou, ročenkou nebo katalogem je Publikace k 30 letům organizovaného squashe v Česku od České asociace squashe a agentury Aetna. V kategorii hodnotící ty nejlepší Webové stránky zabodovala Česká obec sokolská. V kategorii Interní tištěný časopis a noviny zvítězil časopis McMg od McDonald’s ve spolupráci s 2create. Ocenění za nejlepší Tištěný externí časopis a noviny získal Volkswagen magazín od Porsche Česká republika – Volkswagen osobní vozy a Boomerang Communication. Mezi elektronickými časopisy a blogy uspěl online magazín Krčák žije od Passerinvest Group a agentury Ewing.

Kompletní výsledky včetně vítězů v oborových kategoriích najdete zde.