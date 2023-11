Konference Forum Media 2023 byla zahájena. Jak ji lze sledovat online?

Bylo odstartováno! Třiadvacátý ročník Forum Media, největší konference v Česku zaměřené na média, marketing a komunikaci, je již v plném proudu. Pódia v sálech O2 universum po roce opět patří sedmi desítkám předních odborníků z domova i ze světa.

Tradičně skvěle obsazené oborové setkání, které pořádá týdeník Marketing & Media ve spolupráci s Asociací komunikačních agentur (AKA) a Asociací public relations (APRA) si nenechalo ujít na osm stovek účastníků. „Každý rok chceme, aby program konference byl lepší než ten loňský. Zveme nové řečníky, přidáváme sály a hledáme témata, která na jiných konferencích v našem oboru nezaznívají. I letos jsme pozvali odborníky na úzce specializované formy komunikace,“ přivítal přítomné za tým pořadatelů Vladimír Bystrov a dodal: „Často slyšíme výtky, že je škoda, že na Foru Media nelze stihnout všechna vystoupení. Naším konceptem je dělat konferenci, na kterou bychom sami chtěli jít. A z mnoha zkušeností to je pro nás ta, kdy nevíme, kam dřív skočit.“

Na hlavní MAM stage pak začal program pěkně zostra, respektive z „magentova“. O úvodní vystoupení se postaral Ulrich Klenke z Deutsche Telekom, podle magazínu Forbes třináctý nejvlivnější CMO na světě pro rok 2022. Chief brand officer německého telekomunikačního giganta představil publiku čerstvé novinky v brandové strategii, které mají mimo jiné vést k tomu, aby se Deutsche Telekom – nebo nově jen T – stal digitálním lídrem mezi „telco“ společnostmi. A to včetně nového hesla společnosti „Connecting your world“, které se již propsalo do aktuální vánoční kampaně.

„Byl jsem trošku nervózní ohledně toho, že je nový slogan v angličtině. Ale snad je pro všechny pochopitelný,“ pravil Klenke a vysvětlil, proč společnost ustupuje od svého názvu Deutsche Telekom: „Slovo Deutsche není na všech evropských trzích vítané. Uvažovali jsme o tom, že bychom se pojmenovali T, protože máme na písmeno T práva v segmentu technologií.“

Na Klenkeho navazuje na MAM Stage vystoupení Stevena Mehringera, který se bude věnovat digitálnímu údělu lidstva tváří v tvář umělé inteligenci, načež se program konference rozšíří do dalších čtyř sálů, které nesou názvy PR Summit, Effie Stage, Market Tools a Market Insights. Celkem se v nich dnes představí více než sedmdesát řečníků.

Ve všech sálech budou i redaktoři Marketing & Media, díky kterým můžete ty nejzajímavější střípky z letošní konference Forum Media sledovat i vy. A to jak na webu MAM, tak na sociálních sítích – zejména pak Instagramu a X/Twitteru. Rozsáhlou reportáž a rozhovory s vybranými řečníky pak přinese nadcházející vydání týdeníku Marketing & Média 46/2023, které vychází již v pondělí 13. listopadu.