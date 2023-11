Jan Souček na Foru Media: zmizí zpravodajský obsah ČT ze sociálních sítí?

Byla to trochu nečekaná informace, která zazněla během vystoupení generálního ředitele České televize na konferenci Forum Media. Podle Jana Součka běží na Kavčích horách diskuze o tom, jakým způsobem bude ČT nakládat se zpravodajským obsahem ve vztahu k sociálním sítím.

Odpolední program na hlavní MAM Stage byl věnován médiím. Mluvilo se o umělé inteligenci a jejím vlivu na redakce, klimatické žurnalistice, ale také zazněly zajímavé pohledy dvou zástupců veřejnoprávních médií na to, jak sociální média ovlivňují jejich instituce.

Jan Souček, nový generální ředitel České televize, překvapil publikum formulováním svého postoje k přítomnosti médií veřejné služby na sociálních sítích. Respektive ke zpravodajskému obsahu, který na ně ČT postuje. „Efekt je tak trochu rozporuplný. Skandinávské televize zcela ustupují od umísťování svého zpravodajského obsahu na sociální sítě. Na těch nejrozšířenějších se stává prostředkem pro monetizaci, ale příjemcem výnosu nejsou ta média. Proto Skandinávci intenzivně tlačí na to, aby obsah důsledně umísťovali na své vlastní platformy,“ zmínil Souček.

Debata se severskými kolegy, která se odehrála při pracovní cestě do Švédska, nepochybně ovlivnila i jeho pohled na tento problém. „Uvidíme, kam se budeme ubírat my. Já jsem zastáncem toho, abychom sociální sítě využívali pro marketingovou podporu našich vlastních produktů, a nikoliv jako relevantní kanál pro šíření jádrového obsahu tvorby,“ vysvětlil svůj pohled Souček a dodal i konkrétní příklad: „Pokud přes sítě upozorníme na to, že náš redaktor je na místě, a přivede to diváka k obsahu na naše platformy, tak bych se takovému způsobu komunikace nevyhýbal. Ale nedává smysl, abychom vyráběli původní obsah, který bychom umísťovali na TikTok nebo Facebook.“ Nicméně jasnou odpověď na to, jak bude ČT do budoucna na sociálních sítích postupovat, se na Kavčích horách teprve hledá.

O tom, jak sociální média zničila a dál ničí redakční postupy po celém světě, mluvil posléze i Jukka Niva z finské veřejnoprávní mediální společnosti YLE. „Z politického hlediska lidé žijí kvůli sociálním médiím v jiné realitě. Zpravodajské redakce jsou schopny vidět jen některé z tisíců takových realit. A můžeme v našem západním světě tvrdit, že reality, které vidíme jsou jediné, které existují?“ ptal se šéf digitálního inovačního hubu YLE News Lab.

Svět poháněný sociálními médii pak mění politiku a tím pádem i média. Klíčovým slovem je v tomto případě smích. „Politika začíná být směšná. Velmi dobrým příkladem je síla memů. Ano, memy jsou často vtipné, ale představte si, že byste jejich poselství převedli na text,“ poukázal Jukka Niva a uvedl to na příkladu memu, kdy Vladimír Putin stojí na římse nad zaplněným náměstím a u obrázku je heslo Nike „Just do it.“

„Dokážete napsat: Přeji si, aby spáchal sebevraždu skokem mezi lidi, které by pravděpodobně zabil? Když to provedete na Twitteru, slibuji vám, že to neskončí dobře. Protože text lidé berou mnohem víc vážně,“ vysvětlil Jukka Niva.