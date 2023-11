Forum Media: královská rodina je jako každá jiná velká značka

Odpolední blok PR Summitu si posvítil na klíčové kompetence PR, post-pravdu i komunikaci ve válce a pro královskou rodinu.

Expertka na budování schopných komunikačních týmů a emeritní profesorka na univerzitě v britském Huddersfieldu Anne Gregory se zaměřila na klíčové kompetence, které by měl mít každý PR profesionál. Přeci jen se podílela na vývoji rámce Global Capability Framework, který shrnuje jedenáct klíčových schopností platných po celém světě.

Zmínila také globální výzkum, který uspořádali v Chartered Institute of Public Relations. „Zjistili jsme, že se 40 procenty naší práce už teď pomáhá umělá inteligence. Co budeme dělat, až to bude 90 procent?“ ptala se Gregory publika, který v průběhu zapojovala s vlastními mini průzkumy.

Ukázala také, proč i přes rozmach budou lidé v PR stále potřeba a na co by se měli soustředit: „Perspektivní rozhodně bude kvalitní poradenství a organizační leadership,“ ujistila. Komunikační profesionálové.

Post-pravda a válka

Odborník na PR Gareth Thompson z London College of Communication se vrátil k tématu post-pravdy, které původně ožilo v období „alternativních faktů“ během prezidentských voleb v USA v roce 2016 a okolo Brexitu. „Optimisticky se očekávalo, že to je jen krátkodobé vybočení. Ve společnosti ale post-pravda zůstává a opět by se jí měla věnovat větší pozornost. Nejde jen o politiku, přináší zlatý věk podvodu i do byznysu,“ prohlásil Thompson, který o tomto fenoménu napsal knihu Post-Truth Public Relations: Communication in an Era of Disinformation.

Anne Gregory Gareth Thompson Lionela Zettera

Téma dezinformací nechybělo ani ve vystoupení Lionela Zettera, politického a vedoucího právního poradce ve společnosti Atticus Partners. Zaměřil se totiž na informační válku točícíc se okolo ukrajinského konfliktu, kde mimochodem pomáhal ukrajinské straně. „Asi jsem svým dílkem přispěl úspěšně, když mě nedávno k mé radosti informovali, že jsem se dostal na sankční seznam Ruska,“ uvedl na začátku své přednášky.

Popsal nejen komunikační strategii Ukrajiny, ale i Ruska. A varoval, že dnešní mezinárodní situace je podle něj horší než „studená válka s rozpadajícím se Sovětským svazem“: „Destabilizace světa je v plném proudu. Pokud by Rusko ještě zvýšilo agresi vůči sousedním státům, a Čína vůči svému okolí, kdyby se válka Izraele s Hamásem se rozšířila většího konfliktu na Blízkém východě a ještě více vzrostlo napětí mezi Koreami, Evropa na to musí být dobře připravená,“ prohlásil Zetter a omluvil se za depresivní závěr přednášky.

Královský přístup

K optimismu publikum vrátil poslední vystupující na odpoledním bloku PR Summitu – Nick Loughran, bývalý PR poradce britské královské rodiny a zakladatel poradenské společnosti Integra Group. „Pro královskou rodinu jsem pracoval zhruba deset let a měl jsem to štěstí, že se tou dobou řešila spíše veselá témata jako královské svatby a podobně,“ rozesmál publikum a dodal, že ani tak to není jednoduché: „Britská monarchie je podobná všem globálním značkám – má svou verzi CEO, desítky milionů stakeholderů v podobě, také musí měřit svou udržitelnost a podobně. Má také obrovský zásah a musí neustále měnit svou image.“

Nick Loughran

Je podle něj třeba neustále demonstrovat, že je brand relevantní, že neexistují rychlé výhry a je třeba jednat konstantně, držet prst na tepu doby a společenských proměn a značku tomu jemně pořád přizpůsobovat. „Není to bez zádrhelů, ale královská rodina umí uznat, když se jí něco nepovede a poučit se z toho,“ uznal Loughran a dodal: „Jejich strategie má úspěch díky tomu, že se značka mění pozvolna, až nikdo nedokáže přesně ukázat, kdy k té proměně došlo.“