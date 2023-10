Sport Alive „live“: unikátní repositioning i kamery Netflixu v zázemí týmu formule 1

Jak disruptovat zaběhlý obraz fotbalového brandu? Proč ženský fotbal zažívá enormní nárůst zájmu publika i značek? A jaký efekt má seriál Netflixu ze zákulisí formule 1 Drive to Survive na marketing týmu Alpha Tauri? I tom se mluvilo během dopoledne na konferenci Sport Alive.

Druhý ročník konference, která spojuje sportovní svět s byznysem a marketingem, hostí O2 Universum. Na úvod vystoupil Gianluca Santaniello z fotbalového klubu Venezia FC, který prochází jedním z nejzajímavějších a nejodvážnějších repositioningů ve fotbalové historii. „Chtěli jsme dělat fotbal jinak a vystoupit z řady,“ uvedl obchodní ředitel klubu. Ten přistoupil inovativně nejen ke sportovní stránce projektu, ale i k brandingu, když svou identitu spojil s historií a kulturními atributy Benátek. „Chtěli jsme mít prémiový positioning k módě. Najali jsme vlastní mladé návrháře, aby vznikl nejen unikátní dres, ale i další produktové řady včetně plavek. Cílem je oslovit lidi mimo fotbal, a to na globální úrovni,“ popsal drobnou část prezentované případové studie Venezia FC.

Že je ojedinělý přístup druholigového italského klubu nečekaně efektivní, potvrdil Fabian Wrabetz, ředitel marketingu a komunikace týmu formule 1 Alpha Tauri. „Během posledních pěti let mě nic jiného nenadchlo tak jako Venezia FC,“ potvrdil a pak zasvětil publikum do toho, jak funguje marketing jednoho z deseti týmů nejprestižnějšího motoristického sportu. A to včetně vlivu netflixového dokumentárního seriálu Drive to Survive. „Netflix efekt je neskutečný. Cílem bylo zasáhnout lidi, kteří o formuli 1 nic neví a získat si je, což se povedlo. Přitáhlo to hodně nových fanoušků – hlavně ty mladé, ale také ženy,“ uvedl Wrabetz. „A jestli můžeme nechat vystřihnout nějaké pasáže, které se nám nelíbí? Ne, vše, co Netflix natočí, používá podle své potřeby,“ tvrdí CMO Alpha Taury, který si s sebou do Prahy přivezl i jednu formuli.

V posledních letech se stále více mluví o popularitě ženského fotbalu a jeho potenciálu pro značky. Proč tomu tak je, vysvětlila Bettina Baer, konzultantka data-driven globální agentury Two Circles. „Že ženský fotbal roste, vidíme z dat po celém světě. A není to jen fotbal, platí to obecně pro ženský sport. Je to mimo jiné proto, že je sport zrcadlem společnosti a reflektuje témata, která jsou pro ni důležitá,“ uvedla bývalá švýcarská reprezentantka. Rostoucí zájem publika i médií zvyšuje dosah. Pro partnery a sponzory tak vzniká platforma, díky které můžou oslovit zcela nové publikum. „V ženském sportu hledáte partnerství, a ne tak úplně sponzorství. Není to o rychlém návratu investice, ale o investici do budoucna,“ upozornila Bettina Baer.

Obsáhlou reportáž z konference Sport Alive přineseme v následující vydání Marketing & Media, které vychází v pondělí 9. října.