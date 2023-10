Konference Creative Restart si posvítí na kreativitu od briefu po měření

Co je kreativita, kde se bere, jak ji docílit, porovnávat i měřit? Na to odpoví 30. listopadu konference Creative Restart, kterou pořádají Roman Číhalík a Taste.

Celodenní konference Creative Restart, která se uskuteční 30. listopadu v pražském Kině Dlabačov, se zaměří na kreativní proces od začátku do konce – tedy od briefu po měření.

„Pořád nám v hlavě vyskakují otázky, co je to vlastně kreativita, jak funguje, kde se bere a jak ji docílit nebo třeba měřit. Znovu a znovu, každý den se snažíme hledat odpovědi. Stále na začátku, přesto každý na své cestě. Může to být způsob nahlížení na věci, přístup k životu nebo nacházení nečekaných propojení a vztahů tam, kde bychom je už nečekali,“ říká k tomu Roman Číhalík, kreativní ředitel agentury Symbio, jenž akci pořádá společně s agenturou Taste.

Během akce Creative Restart, které je možné se účastnit osobně nebo ji sledovat online, vystoupí mimo jiné šéfka brandové komunikace Vodafone Barbora Kožíšková, zaměří se na to, jak by měl vypadat brief v jeho nejlepší formě. Pavol Minár, zakladatel konzultačního butiku Inspirations Minar a spoluautor strategické změny značek, jako je Slovenská sporiteľňa či Zlatý Bažant, na příkladech ukáže postup hledání insightů, úlohy a příběhu brandu.

Judita Ružičková, creative team lead v agentuře Zaraguza, a David Červený, strategický plánovač Zaraguzy a držitel ocenění Talent roku v soutěži Agentura roku 2023, ukážou, jak by měla jít kreativita a strategie ruku v ruce, aby projekt nezapomněl plnit stanovené cíle. Jako tým mají mimochodem několik ocenění z národních kol soutěže Young Lions a pro Česko loni získali po dekádě první medaili i ve světovém finále v Cannes Lions.

Petr Šupolík, mediální stratég v agentuře Symbio, odpoví na otázku, proč zažije kontextuální cílení renesanci. Zmíní i možnou pomoc od umělé inteligence, jejíž možnosti využití pak detailněji rozebere Jan Tyl, expert na AI a zakladatel společnosti Alpha Industries.

Leonard Savage, chief creative officer McCann Prague, mimo jiné ukáže, jak ve správných chvílích v rámci kreativní strategie správně riskovat. Kreativní ředitel a poradce Atila Martins podtrhne důležitost craftu, který je základem úspěchu kampaní. Christophe Wechsler, šéf obsahu a kreativity v Kiwi.com, se podělí o zkušenosti z budování a rozvoje in-house kreativity.

Na měření kreativity a její efektivity se pak bude soustředit Vojtěch Prokeš, ředitel výzkumu a spoluzakladatel výzkumné a technologické společnosti Behavio Labs. Alan Záruba, šéf digitálního obsahu Livesport, se s účastníky podělí o to, co znamená rozvíjet službu pro více než 100 milionů sportovních fanoušků z 50 zemí světa.

Magdaléna Pivarči Křížová, někdejší CEO agentury Triad, a koučka Alice Budová pak přiblíží, jak z toho všeho nevyhořet.