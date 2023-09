Série konferencí Eshopista se vrací, osmý ročník zahájí téma finančního řízení e-shopů

Už ve čtvrtek 14. září 2023 se v Kině Přítomnost na pražském Žižkově uskuteční úvodní konference již 8. ročníku diskusní platformy Eshopista. Akci, která je určená nejen pro majitele e-shopů všech kategorií, připravuje společnost Acomware.

Tentokrát si provozovatelé internetových obchodů budou moci ověřit, jak dobře se orientují v aktuální ekonomické situaci, a získají cenné tipy, co by mohli v rámci finančního řízení svých e-shopů zlepšit. Přednášky zkušených speakerů a následná panelová diskuze se dotknou například oblastí cenotvorby, plánování rozpočtů, analýz finančního zdraví nebo optimalizace nákladů. Nebude chybět ani problematika vstupu investora na burzu nebo sdílení nejlepších postupů při prodeji částečného či úplného podílu.

„Na účastníky konference čekají inspirativní přednášky, panelová diskuse i oblíbený networking. Úvodní konference letošního ročníku Eshopisty navíc nastaví laťku zábavy poměrně vysoko: čtvrteční setkání totiž zakončí VIP open air party na střeše Radost,“ říká Dušan Smoljak, COO Acomware.

Event je vhodný pro majitele e-shopů, kteří se chtějí dozvědět více o finanční výkonnosti svého podnikání, nových trendech a postupech, ale stejně tak i pro jejich marketingové managery.

A na koho se účastníci mohou těšit?

Markéta Šichtařová z Next Finance bude mluvit o aktuálním ekonomickém vývoji v ČR, ale i o tom, proč ani více než tři roky po začátku lockdownů ekonomika nemůže popadnout dech, kdy se dá očekávat zlepšení a kdy se oblast e-commerce znovu dostane do vyššího tempa.

Murat Kalafat, Vice President EM z Criteo, bude přednášet o inflaci a ekonomických výzvách, které ovlivňují nákupní chování a preference spotřebitelů. Dále představí, jak může řešení Retail Media pomoci dosáhnout obchodních cílů a podpořit růst příjmů navzdory globálnímu ekonomickému zpomalení, a zároveň se podělí o výsledky průzkumu Criteo, který probíhal mezi 12 000 spotřebiteli a 800 odborníky z globálních agentur.

Přednáška finančního ředitele Acomware Romana Oravce účastníky poučí, jak důležité je v e-commerce firmě finanční řízení, proč by se jím měly zabývat i e-shopy a jaká rizika podstupují, pokud nemají finance a účetnictví v pořádku. Dále vysvětlí, co způsobuje nedostatek hotovosti ve firmě a jaká jsou řešení, nebo prozradí, jestli stačí externí účetní, jaké jsou nejčastější účetní nešvary, co určitě dělat a co nedělat.

Spolumajitel Pilulky Petr Kasa účastníkům poví příběh o financování e-commerce projektu od úplného začátku přes peníze kamarádů a rodin, vstup private equity investorů až po vstup na burzu. A také pohovoří o tom, jaký je rozdíl mezi provozním a strategickým financováním firmy.

Petr Bláha, CEO Disivo, se bude zabývat tím, jak pracovat s cenou v návaznosti na cash flow, trh a zásoby. Na reálných zkušenostech klientů následně ukáže, jak efektivně řídit cash flow a zásoby a jak různá rozhodnutí ovlivňují konkurenceschopnost na trhu.

Investiční ředitel Hartenberg Capital Jozef Kováč bude mluvit o tom, co provází investory při vstupu do společnosti, což představuje nejen zásadní změnu ve vnímání a fungování firmy, ale i novou situaci pro majitele či zakladatele z pohledu řízení a reportingu. Účastníci se dozvědí, jak probíhá proces vstupu, jaké změny nejčastěji po prodeji nastávají a na co by měl být prodávající připraven, aby nebyla jeho očekávání zkreslená a transformace proběhla co nejúspěšněji.

V panelové diskuzi se sejdou odborníci s bohatými zkušenostmi z praxe, kteří se zaměří na klíčová témata, jež ovlivňují úspěch podnikání. Diskutovat se budou témata jako od kdy je potřeba začít řešit post finančního ředitele, typické problémy, které e-shopy v oblasti financí řeší, přístup ke slevovým akcím, privátním značkám nebo jaké jsou klíčové metriky z pohledu CFO. Každý z řečníků přinese jedinečný pohled a cenné poznatky z oblasti e-commerce a finančního řízení.