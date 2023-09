Jak firemní kulturou pomoci byznysovému úspěchu

Na budování firemní kultury, její vnímání i odlišná očekávání napříč generacemi se zaměří říjnová konference Ipsos.

Jak ve firmě pracovat s odlišnými očekáváními a potřebami napříč generacemi? Jak snížit fluktuaci ve zkušební době péčí a zdravou komunikací? Jak propisovat firemní hodnoty od spolupráce uvnitř firmy až k zákazníkům? Nejen na tyto otázky odpoví konference Firemní kultura jako základ byznysového úspěchu, kterou 4. října pořádá společnost Ipsos.

Akce je určená zejména pro HR manažery, CX manažery, brand manažery a další specialisty zodpovědné za rozvoj zaměstnanců ve firmách. Proběhne v konferenčních prostorách Ipsos ve Slovanském domě a pro registrované účastníky je zdarma.

Součástí konference bude představení výsledků studie Ipsos, která zkoumá vnímání firemní kultury samotnými zaměstnanci. Následovat ji bude diskuze s hosty, kteří prozradí, co funguje v jejich společnostech, co jim to byznysově přináší, ale i to, s čím třeba stále zápolí. Účastnit se jí budou ředitelka pro learning and development (L&D) a kulturu v ČSOB Klára Černá, provozní ředitel České spořitelny Martin Kobza, šéfka workplace consultancy z iO Partners Vendula Bláhová, HR manažeři z Dry Lock Ondřej Kout a Iva Grohmannová, či Eva Jakešová, která se stará o employer branding DM drogerie markt. Debatou budou provázet za Ipsos CX client director Renata Novotná, a CX account director Kateřina Horynová.