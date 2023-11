Creative Pro je agenturou s globálním přesahem

Agentura Creative Pro se zaměřuje na poskytování komplexních komunikačních a eventových služeb a tvorbu strategických, kreativních, chytrých a inovativních řešení pro klienty nejen na lokální, ale i globální úrovni.

Disponujeme strategickou polohou ve střední Evropě – nacházíme se v pěti zemích, konkrétně v České republice, Slovensku, Polsku, Maďarsku a Slovinsku, odkud pokrýváme celou adriatickou oblast. Spoluprací dosahujeme významných úspor pro naše klienty – šetříme jim čas, energii a v neposlední řadě také finance.

Pracujeme efektivně s koncepty, které jsou použitelné pro všechny naše „offices“ a můžeme tak poskytnout jedno komplexní řešení přizpůsobené potřebám konkrétního projektu. Díky této synergetické spolupráci jsme schopni pokrýt celou Evropu a nabídnout našim klientům bezproblémovou, integrovanou a konzistentní podporu napříč celým kontinentem. Tam, kde zatím kancelář nemáme, spolupracujeme s partnerskými agenturami, které jsou součástí asociace 27Names.

Spolupráce otevírá nové možnosti

Naše spolupráce pod záštitou 27Names nám přináší mnoho výhod, ale nejdůležitějším prvkem je zajištění kvality a dostupnosti služeb pro naše klienty. Jako členové této asociace sdílíme cenné know-how a zkušenosti a vzájemně se inspirujeme v oblasti kreativity, produkce, dramaturgie a financí. Společně s partnery z 27Names jsme schopni pokrýt různé země a regiony, což je klíčové zejména při komplexních a náročnějších projektech, které vyžadují například koordinaci eventů v několika zemích zároveň. Tím zajišťujeme, že naši klienti získají služby v nejvyšším evropském standardu a mohou se vždy spolehnout, že jejich kvalita bude konzistentní.

Eventy napříč Evropou

Pojďme se podívat na příklad, kdy má klient z Londýna zájem o projekt v Praze s paralelními stages v Paříži, Berlíně a Miláně. 27Names nám umožňuje zajistit kvalitní pokrytí všech těchto destinací prostřednictvím našich partnerských agentur. Jsme obeznámeni s obtížemi, které mohou nastat při pořádání eventů v různých zemích a kulturách. Když máme v dané zemi partnerskou agenturu, můžeme se spolehnout na jejich znalosti místního trhu a zkušenosti s očekáváními klientů.

Úspěch na bázi důvěry

Základem úspěchu spolupráce v 27Names jsou především naše dlouhodobé vztahy. Spolupracujeme s lidmi, které známe a na které se můžeme spolehnout. Naše partnerství jsou postavena na důvěře a bohatých zkušenostech a můžeme tak našim klientům nabídnout nejvyšší kvalitu služeb. Věříme v „co-creation“, což nám umožňuje lépe porozumět klientovým potřebám a vytvářet zážitky, které předčí jeho očekávání. „Co-creation“ je také nedílnou součástí pravidelných setkání uvnitř 27Names, kde si navzájem sdílíme důležité poznatky a nové trendy ve světě komunikace a eventů.

Síla partnerství

Spolupráce v rámci 27Names nám otevírá dveře do světa globální komunikace. Jsme hrdi na naše členství v této asociaci a na to, co můžeme nabídnout klientům. S 27Names jsme připraveni čelit výzvám globálního trhu a těšíme se na další projekty a úspěchy, které přineseme společně s našimi partnery napříč Evropou.