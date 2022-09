Vzdělávací program Digisemestr se po dvou letech vrací ke své offline podobě. Studenty čeká od 1. října 12 sobot výuky digitálního marketingu od špiček české scény.

Letošní ročník vzdělávacího programu bude na rozdíl od minulých více na podstatu oboru než na technické dovednosti. Snahou organizátorů je studenty naučit o digitálním marketingu správně přemýšlet, vytvářet strategii, plánovat a propojovat jednotlivé disciplíny. Nově se zde v roli přednášejících objeví například marketingový ředitel Rohlík Group Jakub Petřina, kreativní ředitelka agentury DDB Pragu Dora Pružincová nebo uznávaní stratégové Greame Murray a Tomáš Mrkvička. Celkem se v semestru představí 40 jmen české a slovenské marketingové scény.



„Program je naprosto ideální pro začátečníky a lidi s praxí do jednoho roku. Ale nabídne spoustu hodnoty také specialistům, kteří chtějí získat šířeji pojaté vzdělání. Chtějí být jistější v terminologii, chtějí se naučit plánovat a chápat procesy v kontextu. Hlásí se nám také spousta ‚tradičních marketérů‘, kteří chtějí získat přehled a maximum znalostí digitálu od ověřených jmen české a slovenské scény,“ říká zakladatel a jednatel společnosti Marketing Festival, která vedle vzdělávacích programů pořádá i stejnojmennou konferenci.

Podle Fáborského mezi hlavní důvody, proč studovat Digisemestr, patří vedle získání nových znalostí a inspirace také množství nových kontaktů a osobních vazeb, jak na studenty, tak lektory. „Velmi často vidím u absolventů silnější vztah k oboru a zvýšenou chuť se dál vzdělávat a někam posouvat,“ dodává Fáborský.

„Primárně potřebujeme cítit motivaci a chuť se vzdělávat. Hledáme nadšené lidi, kterým nevadí investovat soboty v celém jednom semestru do sebevzdělání.“

Jindřich Fáborský, Marketing Festival

Kapacita Digisemestru je 250 studentů, které organizátoři vybírají podle přihlášek. Ty se musejí odevzdat nejpozději do 23. září. A jak s přihláškou co nejlépe uspět? „Primárně potřebujeme cítit motivaci a chuť se vzdělávat. Hledáme nadšené lidi, kterým nevadí investovat soboty v celém jednom semestru do sebevzdělání. To je asi má rada. Ukažte nám, že o studium skutečně stojíte,“ radí Fáborský, jak se dostat do programu, který stojí pro studenty 8900 korun a pro ty, co již nestudují 15 990.



Letos bude premiérově každá sobota streamovaná. Pokud se tedy nebude moci kdokoliv dostavit osobně do prostor ČVUT, vždy bude mít k dispozici pohodlnou variantu streamu ve vysoké kvalitě s možností pokládat dotazy. Záznamy všech přednášek jsou samozřejmostí.