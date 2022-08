Asociace POPAI Central Europe zahájila 22. ročník soutěže o nejlepší reklamní a dárkové předměty. Má též zvláštní kategorii pro studenty.

Soutěž Hvězda 3D reklamy, která je určena firmám pracujícím s 3D reklamou, ať jde o dodavatele reklamních a dárkových předmětů, agentury, zadavatele reklamy či zástupce retailu, přijímá přihlášky do 10. října.

Letošní novinkou je možnost rozšířit prezentaci o video, fotogalerii na webu či další odkazy, které ještě více přiblíží soutěžní projekt. Vyhlášena je též zvláštní soutěžní kategorie pro studenty Reklamní předmět 3. milénia a pro dosud nerealizované návrhy předmětů. Noví přihlašovatelé mají možnost poslat práce do kategorie Hvězdná brána.

Odborná porota provede vyhodnocení soutěžních prací online v rámci prvního kola hodnocení do 28. října 2022. Soutěžící, jejichž předměty budou nominovány do druhého kola soutěže, budou informováni o nominacích do 3. listopadu 2022. Zároveň jim budou zaslány instrukce pro dodání předmětů do místa konání druhého kola hodnocení předmětů porotou soutěže. Druhé kolo hodnocení proběhne 24. listopadu 2022 dopoledne v místě konání akce POPAI Day 2022 v prostorách centra O2 universum, kde budou nominované soutěžní předměty vystaveny fyzicky. Ve stejný den pak proběhne i veřejné vyhlášení výsledků soutěže a předání cen.