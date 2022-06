Projekt, který pro ČAP připravila agentura McCann Prague s režisérem Vítem Klusákem, Hero & Outlaw, Renegadz a Hypermarket Films se probojoval na shortlist kategorie PR. Rozhodne se ve čtvrtek.

Pro Česko je to první z nominací na letošním festivalu kreativity Cannes Lions. Projekt 13 minut vytvořený pro Českou asociaci pojišťoven (ČAP) BESIP a Policie ČR od agentury McCann Prague se probojoval na shortlist v kategorii PR, je to zatím první z 36 přihlášených projektů, jenž se dostal do finále světové kreativní soutěže. Jestli lva z Cannes projekt získá, se ukáže ve čtvrtek večer, kdy se udělují ceny kategorie PR

Vedle McCann Prague na něm pracovaly i agentury ze skupiny Hero & Outlaw s Renegadz a produkční společnost Hypermarket Films. Výraznou roli v kampani hrál i režisér Vít Klusák, který v rámci natočil celovečerní dokument 13 minut.

„Nápadem na celovečerní dokument jsme to s partnery Hero & Outlaw a Renegadz celé odstartovali,“ uvedl v rozhovoru pro MAM k ambicióznímu projektu šéf kreativy McCann Prague Leonard Savage a dodal: „Hned na začátku jsme si řekli, udělejme dokument, který bude mít šanci spíše vyhrát Českého lva než Cannes Lions. Museli jsme také premisu dokumentu postavit tak, aby byla zajímavá pro někoho, jako je Vít Klusák. Až pak jsme začali tvořit kampaň. Klobouk dolů před klientem, který do toho s námi šel a dělal co mohl, aby projekt vznikl.“

Projekt 13 minut se točí okolo společné osvětové kampaň České asociace pojišťoven, BESIPu a Policie ČR „Zpomal, dokud není skutečně pozdě“, která upozorňuje na problém nepřiměřené rychlosti netradičním způsobem a hledá příčiny, které k těmto prohřeškům řidiče vedou. Její součástí byl nejen televizní spot a reklamy v rozhlasu, ale také dvě šokující videa na sociálních sítích, která zachycovala pohled na vážnou dopravní nehodu.

„Videi se simulovanou nehodou jsme sledovali dva cíle. Za prvé jsme chtěli přitáhnout k tématu nepřiměřené rychlosti mladé lidi, kteří by běžné osvětové kampaně spíše nesledovali. Za druhé bylo naším záměrem získat data z diskusí na sociálních sítích a zjistit, jakým způsobem se Češi k rychlé jízdě vlastně vztahují. Takže je to start kampaně i výzkum zároveň,“ uvedl při startu kampaně autor videí Vít Klusák.

Vyvrcholením celé kampaně bylo uvedení celovečerního dokumentu Víta Klusáka o vinících vážných dopravních nehod. Jeho název 13 minut odkazuje na to, že podle průzkumu téměř každý pátý řidič překračuje rychlost mimo obec o více než 20 kilometrů za hodinu, na trase Praha–Brno díky tomu ušetří právě pouhých 13 minut. Jak Leonard Savage připomněl, dokument představuje vůbec první „branded content“ vytvořený agenturou, který se dostal na HBO.