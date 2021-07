Mezinárodní soutěž marketingu, komunikace a kreativity Epica Awards otevírá letošní ročník. Zvýhodněné přihlášky přijímá do 31. srpna. Vítězové budou vyhlášeni v prosinci.

Více než dvě stovky porotců z řad novinářů z padesáti zemí světa (včetně zástupce Marketing & Media) bude letos posuzovat příihlášky do mezinárodní soutěže marketingu, komunikace a kreativity Epica Awards. Ta výjimečně prodlužuje období, za nějž je možné projekty přihlašovat. „Vzhledem k tomu, že v roce 2020 nemohlo být porotě představeno mnoho prací, bude letos mimořádně možně zasílat projekty, které byly schváleny klienty a publikovány či odvysílány v době od 1. července 2019,“ uvádějí pořadatelé v manuálu pro přihlašovatele.

Takzvané Early Bird přihlášky (u nichž se neplatí poplatek 200 eur za registraci přihlašovatele do soutěže) Epica přijímá od 1. července do 31. srpna. Řádný termín pro zaslání projektů je pak do 8. října. Poplatky za přihlášku se podle kategorií pohybují od 290 do 599 eur.

Shortlist prací, které se dostaly do finále, bude zveřejněn 24. listopadu. Slavnostní večer, jenž bude letos celý probíhat online, se bude konat 9. prosince. Kompletní výsledky pak budou publikovány o den později.

Soutěží se celkem v 66 kategoriích od oborových (mimo jiné jídlo, móda, media, luxusní značky, komunikace spojená s covid-19), přes technické (například direct marketing, PR, eventy, integrace brandu a produtku), obrazové a řemeslné (režie a kamera, animace, ilustrace), design (grafický, obalový, identita značky), digitál (webové stránky, sociální sítě, mobilní kampaně, VR/AR) až po speciální ocenění pro Integrované kampaně a humor v reklamě.

V loňském ročníku soutěže Epica Awards se stal jedním z nejúspěšnějších projektů Moldy Whopper od Ingo Stockholm (s David Miami a Publicis) pro Burger King.

Zadařilo se i českým agenturám. Kampaň Fyzika od kreativní agentury McCann Prague a produkční společnosti Bistro Films získala zlato v kategorii Copywriting & Storytelling. Spot, jenž vznikl pro neziskovou organizaci Brontosauři v Himalájích, dostal rovněž bronz v kategorii Humour in Advertising.

Stříbro pak získala v kategorii Topical & real-time agentura WMC/Grey s kampaní Hackathon #znamkamarada pro společnost Actum. Ta nedávno slavila velké úspěchy i na Cannes Awards, odkud přivezla celkem pět lvů a další dvě umístění na shortlistu.