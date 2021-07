Ještě čtyři měsíce zbývají do chvíle, než se opět otevřou brány Fora Media, největšího oborového setkání na českém trhu. Na seznam řečníků připisujeme další světová jména a připravili jsme pro vás speciální nabídku pro včasné rezervace vstupenek.

V tuto chvíli je na programu Fora Media, které se bude konat 11. listopadu v Praze v multifunkčním centru O2 universum, živé vystoupení více než dvacítky řečníků, z čehož polovinu tvoří zahraniční hosté. Program stále není konečný a přibývají další jména. Posledním potvrzeným vzácným hostem je Michael Conrad, do roku 2003 dlouholetý šéf kreativy a místopředseda sítě Leo Burnett Worldwide. Následně ve své domovské zemi, v Německu pomáhal s rozvíjením vzdělávání v rámci tamního Art directors clubu a v roce 2006 jako odpověď na „nízkou kvalitu kreativního vedení“ coby hlavního důvodu nedostatečných standardů v kreativním průmyslu spoluzaložil The Berlin School of Creative Leadership. Michael Conrad na Foru Media promluví o koncepci, kterou nazývá QLT.G (Quality, Leadership, Trust, Goals) a která představuje jeho pohled na kvalitu, vedení, důvěru a stanovení cílů.



Dalšími zvučnými jmény na seznamu řečníků jsou například Adrian Botan, šéf kreativy v McCann Europe, Sigal Abudy Weber, šéfka kreativy izraelské pobočky McCann, Timo Lumme, ředitel pro televizi a marketing Mezinárodního olympijského výboru, nebo Ben Guerin, zakladatel firmy Topham Guerin.



Jen na Foru Media můžete potkat současně generála Petra Pavla, makedonského režiséra Samira Ljumu, slovenské kontroverzní uskupení Zomri, a také Tomáše Vondráčka, čerstvého držitele dvou zlatých lvů z prestižního reklamního festivalu v Cannes.



Kromě bohatého programu hlavního pódia a dalších dvou scén: PR Summitu a Effie Stage, jsme pro účastníky i předplatitele časopisu Marketing & Media připravili výhodné balíčky vstupného při včasném nákupu. Cena je zvýhodněná o 3 000 korun pro ty, kteří si objednají vstupenky do 16. července. Pro předplatitele je také připraven balíček vstupenek MAM 2 v 1. Vše podstatné o výhodných nabídkách a programu najdete na forummedia.cz.



