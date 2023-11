Senzace na Clio Sport Awards: příběh českých baseballistů získal stříbro a bronz

Příběh českých baseballistů už není jen pohádkový, ale i stříbrný a bronzový. Dokument o cestě českých amatérů na hvězdami našlapaný turnaj World Baseball Classic získal stříbro a bronz na Clio Sport Awards. K homerunu tak nebylo daleko, ale i dvojmetový odpal je skvělý.

Na neoficiálním mistrovství světa při své první historické účasti na medaili nedosáhli. Na jedné z nejvýznamnějších reklamních soutěžích rovnou na dvě. Dokument Behind The Flag: Czech Republic zaskóroval v kategorii „Film“ (stříbro) a „Athlete Storytelling“ (bronz). Do Clio Sport Awards ho přihlásila americká profesionální liga Major League Baseball (MLB), která ho spolu s českým štábem před turnajem natočila.

„Chtěli jsme vyprávět příběh tohoto týmu, abychom mu vytvořili roli outsidera hodného sledování. Zatímco baseballové velmoci oplývají talentem, český tým tvoří hráči, kteří na dennodenní bázi pracují jako učitelé, hasiči, obchodníci nebo marketingoví manažeři,“ popsala MLB v přihlášce a dodala i výsledky. „Film vygeneroval více než čtyři miliony zhlédnutí a sedm milionů impresí napříč platformami a sociálními médii a získal si pozornost médií jako Fox Sports a Bleacher Report.“

Jedním z hráčů, jehož devítiminutový dokument sleduje, je nadhazovač Lukáš Ercoli, který se jako svazový manažer marketingu a komunikace podílel na jeho vzniku nejen v roli účinkujícího. „Nesmírně si ocenění vážíme. Je to další důkaz naší tvrdé práce v uplynulém roce, který byl pro český baseball zlomový. Je vidět, že příběh českého baseballu táhne po celém světě. Je to ale také obrovský závazek do budoucna, nesmíme polevit a musíme pracovat dál, abychom český baseball zase o kus dál posunuli a splnili náš dlouhodobý cíl, kterým je účast na olympijských hrách v roce 2028. A tím celý tento jedinečný příběh uzavřít,“ zhodnotil pro MAM.

Hodnotu ocenění z Clio Sport Awards pak dobře zasazuje do kontextu poznámka Lukáše Ercoliho na síti LinkedIn: „Zařadit se vedle projektů od NFL, FIFA a Nike je skvělý úspěch.“