Novátorské digitální dílo vzdává u Rudiolfina hold Antonínu Dvořákovi

Díky partnerství skupiny Allwyn a iniciativy 0xCollection zahájila Mezinárodní hudební festival Dvořákova Praha umělecká instalace, která je k vidění až do 13. září.

Skupina Allwyn spadající do holdingu KKCG uzavřela partnerství s iniciativou 0xCollection, jejímž cílem je podpora umění prostřednictvím rozvoje a uchovávání současných digitálních děl. V rámci zahájení letošního ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha představila Allwyn a 0xCollection digitální malbu Dvořákovy sny od amerického umělce tureckého původu Refika Anadola. Proslulému skladateli Antonínu Dvořákovi vzdává od 7. do 13. září hold před budovou pražského Rudolfina, které je hlavním dějištěm festivalu.

„Společnost Allwyn je patřičně hrdá na svou roli podporovatele umění a umělců různých směrů a žánrů. Naše partnerství s iniciativou 0xCollection je toho důkazem. Jako firma chceme být v čele inovací, a to se projevuje i při volbě partnerství, v nichž spojujeme naše novátorské uvažování s podobně kreativními organizacemi tak, abychom přinášeli prospěch celé společnosti,“ uvedl k partnerství Robert Chvátal, generální ředitel skupiny Allwyn.

Partnerství s iniciativou 0xCollection podtrhuje dlouhodobou podporu unikátních kulturních projektů skupiny Allwyn. Ta je současně sponzorem výstavy Synesthetic Immersion, první skupinové výstavy pořádané iniciativou 0xCollection ve dnech 6. září až 19. října v prostorách Arts Space na pražské Bořislavce. Výstava představí díla osmi předních současných umělců nových médií, kteří se ve své tvorbě zabývají pronikáním kultury do technologických forem. Po skončení výstavy v Praze se jak Dvořákovy sny, tak i díla z kolekce iniciativy 0xCollection, vydají na světové turné plánované pro roky 2024 a 2025.

„Jménem 0x jsem nesmírně vděčná společnosti Allwyn za její štědrou podporu vůbec první výstavy 0xCollection, která se uskuteční právě v Praze. Bez této podpory by to nebylo možné,“ uvedla k tomu Elle Anastasiou, ředitelka iniciativy 0xCollection, a dodala: „Spolupráce mezi lídry v moderních technologiích a lídry v umění je samou podstatou našeho poslání, jež překračuje hranice mnoha oborů. Díky podpoře společnosti Allwyn dokážeme naplňovat naše cíle veřejně vystavovat a podporovat osvětu v tom nejlepším, co spojení moderních technologií a umění nabízejí.”