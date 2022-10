Autor sloganu značky Nike „Just Do It“ a spoluzakladatel oceňované Wieden+Kennedy se dožil 77 let.

„Děkujeme, Dane, že jsi rozrazil dveře dokořán pro lidi, aby mohli dosáhnout svého plného potenciálu,“ uvedla v sobotu na sociálních sítích agentura Wieden+Kennedy na památku svého spoluzakladatele Dana Wiedena. Zemřel v pátek ve svém domově v Oregonu, dožil se 77. let.

Podle kolegů byl veselý, uměl si dělat srandu sám ze sebe a měl veliké ambice, což dokazovala pravidelně oceňovaná agentura, jíž založil v roce 1982 s Davidem Kennedym. Proslavila se kampaněmi pro Nike, ale i McDonald’s, Bud Light, či Old Spice. „Důvod, proč se jí tak dlouho daří je, že nebudoval agenturu ale kulturu. Zvídavá, ambiciózní, přívětivá, bez přehnané uctivosti… Je to místo, kde se odráží jeho osobnost,“ uvedl Karl Lieberman, šéf kreativy Wieden+Kennedy.

Dan Wieden se narodil v Portlandu v Oregonu v roce 1945, vystudoval žurnalistiku a komunikaci, psal na volné noze a věnoval se PR. Podle agentury pracoval u výrobce papíru Georgia-Pacific, když se s ním rozloučili, najala ho agentura firmy McCann-Erickson, kde se potkal s Davidem Kennedym. Když Georgia-Pacific přestěhovala sídlo a její agentura zavřela místní pobočku, přešli Wieden a Kennedy k jiné místní agentuře, kde začali pracovat pro Nike. Během několika měsíců – 1. dubna 1982 – založili vlastní po sobě pojmenovanou agenturu, která pro značku tenisek dál pracovala.

Dan Wieden, March 6, 1945-September 30, 2022.



Thank you Dan, for throwing the doors wide open for people to live up to their full potential.



We will miss you so much. ❤️ pic.twitter.com/SyPfYP5KeL