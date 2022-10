Do společnosti Virtual Training, která vyvinula platformu pro virtuální tréninky cyklistiky Rouvy, nastoupil bývalý CMO Dedoles Martin Mrva. Starat se bude zejména o marketingové strategie, akvizice nových zákazníků a budování značky.

Martin Mrva nastoupil hned po studiu do společnosti Dedoles, kde působil v marketingu 9 let a vypracoval se až na pozici CMO. Se svým 40 členným týmem dokázal v úspěšném e-shopu Dedoles strmě zvednout povědomí o značce díky kampaním na sociálních sítích i v televizi. Jeho křečci měli obrovský úspěch a stali se virálními. Po spuštění kampaně se firmě ztrojnásobil obrat, TV kampaň rozjížděl i v Německu – tento trh před jeho odchodem tvořil 15 procent obratu. Firma i díky němu získala dvakrát za sebou ocenění Trend Shop v kategorii Móda a doplňky předního německého IT spotřebitelského magazínu Computer Bild v konkurenci 10 000 e-shopů. Díky kreativnímu konceptu se Dedolesu podařilo výrazně zvýšit povědomí o značce – na Slovensku brand nyní zná 9 z 10 lidí, v Česku 80 procent.

Po devět letech cítil Mrva potřebu změny a rozhodl se svou kariéru posunout. Jako aktivní sportovec přijal výzvu vimperské společnosti Virtual Training, za níž stojí platforma pro virtuální cyklistické tréninky Rouvy.

„Jsme česká společnost s globálním byznysem, důraz klademe na dlouhodobý růst. Kvalitní, pracovití a talentovaní lidé se zkušenostmi, expertizou v dané oblasti, touhou učit se a láskou ke sportu, jsou pro nás naprosto klíčoví. Věřím, že Martinovy zkušenosti s budováním brandu, strategickým plánováním a integrovanými 360´kampaněmi zahrnujícími i digital performance, SEO a sociální sítě, posunou naši vizibilitu a vygenerují další zajímavé byznysové příležitosti,” uvedl Petr Samek, CEO Rouvy.

„Specializuji se na výkonnostní marketing, průzkumy trhu a brandbuilding. Snažím se do praxe aplikovat nejnovější vědecké poznatky v oblasti marketingu. Rouvy je inovativní firma, zpřístupňuje nové technologie typu AR širší veřejnosti, má výrazný brand a vysoce kvalitní produkt za dobrou cenu zaměřený na aktivní komunitu sportovců po celém světě. Jádro zákaznické báze je v zahraničí, o to zajímavější bude práce s daty a zviditelnění doma i v sousedních státech. Zapracovat na novém komunikačním konceptu bude výzva, na kterou se velice těším,“ řekl šéf marketingu Rouvy Martin Mrva.

Martin Mrva studoval na EUBA v Bratislavě, ještě během studia trnavského gymnázia Jána Hollého strávil rok na Waterford High School v Kalifornii. Aktivně se věnuje tématu diverzity a inkluze. Věří, že svět indooru a outdooru se dá skvěle propojit a cyklistika je toho zářným příkladem. Rád odpočívá u kultury – divadlo, hudba, ale i aktivně při cestování či sportu.