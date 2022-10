Kiwi.com představuje novou brand identity, která reflektuje unikátní pozici společnosti v segmentu cestovního průmyslu, zdůrazňuje její inovativní technologie, na nichž byla založena, a odlišuje ji tak od ostatních hráčů na trhu.

Kreativní výstupy pochází od interního týmu pod vedením Christophe Wechslera, který byl v Kiwi.com sestaven na začátku tohoto roku a který navázal na předchozí spolupráci s VCCP London. „Kiwi.com není jen další online cestovka, hlavně díky jedinečnému algoritmu a technologiím, které za společností stojí. Jenže samotná značka tento fakt doposud neodrážela. A přitom právě díky Kiwi kódu mohou lidé najít naprosto unikátní cestovní možnosti, které jinde nenajdou,“ komentuje první počin interního týmu Christophe Wechsler, Creative Lead Kiwi.com.

„Mimo jiné jsme Kiwi.com dali nový facelift, aby bylo v souladu s positioningem značky, a vytvořili speciální microsite na našich webových stránkách, která je věnována klíčovým Kiwi.com travel hackům, videím využívajícím analogie i humor, a oživuje tak naše USP We hack the system, you fly for less,“ dodává. Kromě rebrandingu vlastních kanálů Kiwi.com je nová identita využita i v rámci social/digital inzerce.

Na Youtube kanálu společnosti je ke zhlédnutí hero spot a každý další týden nové video. Mimo to společnost odstartovala spolupráci s influencery na TikToku a Instagramu reprezentujícími tři hlavní persony značky:

· Digital Inovator reflektující technologické srdce společnosti, který je schopen vysvětlit, jak produkt funguje.

· Disruptor – travel hacker, který umí najít jedinečné možnosti umožňující lidem cestovat za méně peněz.

· Explorer, který na cestách hledá dobrodružství a poznání.

Představení nové brand identity bude v novém roce následovat širší aktivace na klíčových evropských trzích. Na tvorbě spotů Travel Hacks se produkčně podílelo studio Baldwin Prague.