Česká technologická digitální agentura Actum Digital vyvíjející pokročilá softwarová řešení pro správu a zlepšování zákaznické zkušenosti, obchodu a dat, zahájila letos – i díky rostoucímu zájmu o digitalizaci z řad B2B a B2C firem – rozsáhlou transformaci. Do svých řad získává několik významných jmen z IT prostředí. Vlnu nastupujících seniorních expertů spouští Jiří Mizera (37), který na pozici managing partner nastoupil v září. Jeho hlavním úkolem bude Actum Digital umožnit agilně fungovat v multiplatformním prostředí, kdy jsou jednotlivé divize vystavěné okolo úzce propojených technologií.

Jak společnost avizovala začátkem roku, v plánu je nabrat desítky lidí, oslovit je mohou i připravované projekty po celém světě. První z vlny nástupů – Jiří Mizera – má v této oblasti zkušenosti jako málokdo. Posledních pět let působil v Monetě – první bance, která dokázala většinu procesů převést do cloudu a digitalizovat rozvětvenou strukturu kamenných poboček.

Actum Digital cílí na historicky nejvyšší tržby a tempo růstu hodlá nadále zvyšovat. „Poslední velkým mezníkem bylo rozdělení Actum Digital do technologicky zaměřených divizí. Díky tomu jsme dokázali vyrůst na 17 milionů EUR obratu a více než 250 zaměstnanců v roce 2021. Letos míříme výš a začali jsme narážet na limity organizace. Plánovaná transformace naše agilní nastavení posune o další stupeň a umožní efektivní mezidivizní spolupráci. A protože má Jiří zkušenosti z regulovaného bankovního prostředí, bude pro něj Actum Digital představovat hřiště, kde ho nic nebude brzdit,“ komentuje novou posilu Tomáš Vondráček, CEO společnosti Actum Digital.

„Po několika letech strávených v bance jsem se rozhodl pro návrat do oblasti profesionálních služeb a softwarového vývoje. Při zvažování všech možností, které jsem měl, u mě jasně rozhodlo, že Actum má super majitele, se kterými sdílím růstové ambice a lidské hodnoty. Moc si vážím toho, co kluci za posledních 20 let dokázali, a je mi ctí, že u dalších plánů můžu být. Věřím, že dokážeme velké věci,“ popisuje své plány v nové roli Jiří Mizera.

Banky a management consulting

Jiří Mizera vystudoval pražskou Vysokou školu ekonomickou a Jönköping International Business School ve Švédsku. Profesní kariéru odstartoval v IBM a přes Adastru pokračoval do poradenských společností KPMG a Deloitte, kde se specializoval na digitalizaci a datové optimalizace pro největší české banky. Posledním působením byla Moneta Money Bank, ze které odcházel na pozici Chief Information Officer jako člen výkonného managementu banky. Ve volném čase se věnuje od 11 let veslování a hře na klarinet a saxofon.

Do Actum Digital nastupuje na pozici managing partner, zodpovědný bude za komplexní dodávky napříč jednotlivými divizemi, jako jsou Sitecore, Microsoft, Google, SAP, Kentico nebo AWS. Mezidivizní spolupráce týmů a příprava na další rozšiřování organizační struktury umožní agentuře efektivně pracovat na stále větších klientských projektech po celém světě. Už dnes v portfoliu firmy převažují zakázky z Evropy a USA.