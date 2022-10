Novináři ze střední a východní Evropy se letos poprvé mohli zúčastnit největší marketingové akce společnosti Disney, která se každoročně odehrává v kalifornském Anaheimu.

Korporace si na tři dny vyblokuje celé kongresové centrum a do nabitého programu zařadí prezentace každé své divize. A těch má jedna z největších mediálních firem na světě opravdu hodně. Pokud hledáte zábavní průmysl, doslova a do písmene, najdete ho tady. Začíná filmy a končí zaoceánskými loděmi.

Smyslem tohoto setkání je odprezentovat chystané produkty na příští rok. Ale novináři při něm tvoří vlastně jen okrajovou část publika. Disney tuto akci pořádá především pro fanoušky, od nichž inkasuje stovky dolarů za vstupenky, a v druhém sledu pro obchodní partnery.

Všechno je tak americky velkolepé, jak si Kalifornie žádá, fronty na cokoliv nevyjímaje. D23 Expo je něco jako veletrh, kongres, předávání Oscarů, tisková konference, tržiště a Comic­‑Con v jednom. V jednu chvíli vás míjí muž maskovaný jako rytíř Jedi (anebo jako princezna z Ledového království), a v dalším okamžiku z pódia mává Harrison Ford, který slibuje, že pátý Indiana Jones už bude opravdu poslední. Mezitím můžete provětrat peněženku a koupit si třeba obraz Mickey Mouse na plátně za sedm a půl tisíce dolarů.

Jeden z mnoha fotokoutků inspirovaných příběhy Marvelu, v tomto případě zeleným obrem Hulkem.

Sedmý ročník se konal v duchu nadcházejících oslav stého výročí firmy. Bratři Disneyové založili své studio na animované pohádky 16. října 1923. Dnešní mamutí korporace jejich odkaz připomene různými aktivitami. Pro veřejnost bude asi nejviditelnější speciální znělka před novými filmy, a také animovaná pohádka Přání (Wish). Její název i příběh inspirovala šťastná hvězda, o které se zpívá ve firemní písni When You Wish Upon a Star, a na kterou se obracejí postavy v různých filmech produkovaných studiem Disney počínaje Pinocchiem z roku 1940.

O splněných přáních a snech se na pódiu mluvilo často. I nová socha Walta Disneyho, již nechala firma vyrobit pro zábavní park na Floridě, se jmenuje Snílek Walt. A pro všechny zúčastněné celebrity je spolupráce na pořadech a filmech odvěký sen, který se stal realitou. Hrát ve fantastických příbězích prý toužili už od malička a jsou poctěni tím, že dostali takovou životní šanci. Aspoň to tvrdili, když vzorně předčítali své monology a dialogy ze čtecího zařízení.

Robotická budoucnost

Generální ředitel firmy Disney Bob Chapek na uvítanou prohlásil, že za sto let úspěšné existence vděčí firma inovacím. Těch bylo i při letošním ročníku vidět mnoho. Filmové zpracování Malé mořské víly, které do kin dorazí příští rok, ohromovalo už v krátké ukázce neuvěřitelně realistickým vodním světem. Dechberoucí bylo také pokračování velkofilmu Avatar, představené režisérem Jamesem Cameronem. Všichni přítomní obdrželi 3D brýle, aby si desetiminutovou ochutnávku patřičně užili. Pro Camerona jsou nejnovější technologie základem práce, je to však také důvod, proč postprodukce snímku trvá velmi dlouho. Aby příště už nebyly tak velké časové rozestupy mezi natáčením a premiérou, už je v postprodukci i třetí díl a první část čtvrtého.

Kongresová hala pro sedm tisíc lidí plná fanoušků a novinářů

Zároveň studio remasterovalo prvního Avatara z roku 2009. Režisér tento krok suše zdůvodnil konstatováním, že chce, aby si třináct let starý film užila „v adekvátní kvalitě“ nejmladší generace. V praxi to znamená přepočítání do ultravysokého rozlišení 4K HDR a prostorového zvuku Dolby Atmos 9.1. Nejlepší dostupné technologie mají přivést do kin ty diváky, kteří toto sci­‑fi znali jenom z domácích přehrávačů.

Připomeňme, že právě tento snímek měl zásadní vliv na zájem spotřebitelů o 3D televizory. Móda prostorového obrazu sice opadla a výrobci už technologii několik let do televizorů nedávají, Avatar by však mohl oživit návštěvnost kin. Po pandemii jsou provozovatelé kinosálů hladoví po čemkoli, co nabídne jedinečný zážitek. Vyšperkovaný Avatar je nyní i v českých kinech.

Celý článek si můžete přečíst v aktuálním vydání časopisu Marketing & Media, které vyšlo v pondělí 3.října 2022.