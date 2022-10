V úterý proběhl v O2 universu první ročník sportovně-marketingové konference Sport Alive. V rámci ní byly také poprvé uděleny ceny Sport Alive Awards oceňující nejlepší počiny v šesti kategoriích.

Celkem se do soutěže zapojilo 93 projektů. V 1.kole hodnocení vytvořili organizátoři shortlist čítající deset projektů na každou kategorii. Ve 2.kole pak desetičlenná porota složená z českých a slovenských osobností vybral finalisty.

V kategorii nejlepší sportovní inovace uspěla AC Sparta Praha. Mobilní aplikace je unikátní v tom, že je napojena na digitální CRM systém Sparta iD. Cílem bylo poskytnout maximální servis a komfort pro fanoušky od možností si individuálně zvolit, jaký typ informací chce fanoušek dostávat, přes nákup jednorázových vstupenek na utkání nebo produktů na sparťanském e-shopu, až po implementovanou digitální permanentku. Aplikace má přes 30 tisíc stažení a je zdrojem 60 procent návštěv ticketingového portálu a 40 procent nákupů na něm. Na stříbrné pozici skončil Český florbal s udržitelnými medailemi Street Floorball League a bronzovou příčku obsadil a agentura VMLY&R s virtuální běžeckou sérií Run Tour a Český rozhlas s Radiožurnál Sport.

V kategori nejlepší sportovní obsah uspěl projekt Czechteam.tv od ČOV. Český olympijský výbor pro OH v Pekingu koupil historicky poprvé TV práva na samotný obsah ze sportovišť. Mohl tak do digitálního prostoru dosta videa, která standarní media v digitálu nedistribuovala. Pro OH Peking bylo vytvořeno 26 pořadů čítající cca 649 epizod v celkové délce cca 5 160 minut. Každý 5. Čech věděl, že existuje Czechteam.tv a dokázal ji ve výzkumu identifikovat. Platforma czechteam.tv se tak stala jedním z klíčových revenue streamů a stáhla pod sebe mediální rozpočty partnerů, které by jinak šly do media housů a televizních stanic. Druhou příčku získla AC Sparta Praha za Livestream „24h pro Ukrajinu“ a bronz afentura Go4Gold za projekt Sparta vzdává hold.

Nejlepším projektem s nízkým rozpočtem se stal sociální fond Florbalu Židenice, který pomáhá dětem z řad současných i nových členů, které pochází ze sociálně slabších či znevýhodněných rodin v tom, aby si mohly i nadále plnit své sportovní sny. Uspěla i Česká obec sokolská s projektem česko-ukrajinského sportovního slovníku a oslavou 160 let Sokola.

Nejlepší projektem města či kraje se stala Olympiáda dětí a mládeže z Olomouckého kraje. Na akci se soutěžilo ve 20 různých sportech, 73 disciplínách na 34 sportovištích. Celkem v šesti městech závodilo 3 539 sportovců ze 14 krajů ČR. Obrovskou motivací jsou pro mladé sportovce reprezentanti v jednotlivých sportech, kterých do Olomouckého kraje dorazilo více než 120. Sportoviště a Olympijský dům navštívilo přes 25 000 fanoušků. Druhé v kategorii následovalo město Příbram s projektem Na hřišti to žije! a Ostrava a její Projekt Sport22!!!

Nejlepší fanouškovský zážitek pak podle poroty byl Hokejový souboj univerzit v Brně. Derby pořádali hokejové týmy HC MUNI z Masarykovy univerzity a VUT Cavaliers Brno. Součástí akce byla speciální webová aplikace, která slouží například k hlasování o hráči utkání a fanouškovským soutěžím. Na loňské akci se organizátorům povedlo téměř vyprodat brněnskou Winning Group Arena s kapacitou 7700 míst. Na druhém místě se umístilo Superfinále florbalu a třetí skončil ČOV s olympijskými festivaly pro Tokio i Peking a AC Sparta Praha za jubilejní 300. derby pražských S na Letné.

Nejlepší partnerskou aktivací se stal Gambrinus Cup v šipkách od Plzeňského Prazdroje. Projekt doručil značce fantastické výsledky. Do Gambrinus Cupu se zapojilo celkem 1484 týmů, skoro 6 tisíc hráčů a 422 hospod. Gambrinus zaznamenal nárůst prodejů o 39%. Po jediné kampani si Gambrinus se šipkami spojuje téměř jedna třetina lidí (29,1 %). Druhá příčka patří Raulu za Štastný puk a Generali ČP. Třetí místo obsadila VMLY&R a Run Tour a Lidl a společný projekt Českého veslování a Dobrého Anděla.