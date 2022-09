Foto: Next Page Media

Do vedení vydavatelství NextPage Media nastupuje Zuzana Kleknerová. Jako nová ředitelka redakcí bude zodpovídat za obsah všech tištěných i digitálních titulů, které vydavatelství publikuje a provozuje. Podílet se bude i na strategickém řízení firmy.

Novinářka a mediální manažerka Zuzana Kleknerová působila do konce loňského roku ve vydavatelství Economia, kde řídila redakce Hospodářských novin, Respektu, Aktuálně.cz, Ekonomu a několika odborných titulů. S HN a Aktuálně.cz byla profesně spjata přes 20 let.

„Mám velkou radost, že mohu být součástí dynamického a perspektivního vydavatelství, které má odvahu pouštět se do nových věcí a svou budoucnost vidí v kvalitním obsahu. Chci zúročit všechno, co jsem se v médiích naučila, a pomoci firmě NextPage Media vyrůst,“ uvádí Kleknerová. „Naše tituly Heroine, Finmag, Football Club, peníze.cz a peniaze.sk nabízejí atraktivní obsah, který chystají špičkoví novináři. Velkou výhodou navíc je, že máme u všech titulů jasně danou cílovou skupinu, s níž se dá dobře pracovat. Na tom všem chceme do budoucna stavět.“

„Příchod Zuzany je dalším krokem na naší cestě k vybudování silného a stabilního mediálního domu, kde rozhodující roli hraje kvalitní obsah. Bez něj není možné v dnešním světě uspět. Zuzana je pro mě garantem toho, že z této cesty nesejdeme. A zárukou, že se budeme i v budoucnu rozhodovat tak, aby byl čtenář vždy na prvním místě,“ komentuje nástup Kleknerové Martin Vlnas, ředitel vydavatelství. „S plánovým spuštěním paywallu na Heroine, Finmagu a Football Clubu a expanzí do dalších obsahových segmentů, které budou stavět na placeném obsahu, pro nás budou Zuzaniny zkušenosti neocenitelné,“ dodává.

Vydavatelství NextPage Media je rostoucím mediálním domem s ročním obratem dosahujícím 50 milionů korun. Do jeho portfolia patří tištěné i internetové magazíny Finmag, Heroine a Football Club a servisní finanční portály peníze.cz a peniaze.sk. Společnost je součástí Finanční skupiny Partners.