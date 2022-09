Akcelerační soutěž Vodafone zakončila svůj patnáctý ročník, kterého se zúčastnilo celkem 136 projektů a v němž byly rozděleny ceny v hodnotě 6,5 milionu korun. Na prvním místě se umístil startup Carebot.

Ze slavnostního vyhlášení výsledků na pražském Žofíně si odnesl ceny Vodafone Nápad roku 2022 a Profinit Technologický projekt roku. Na druhém místě se umístila společnost Talkbase, bronzové místo obsadily Vividbooks. Cenu Huawei Startup roku a zároveň speciální cenu Vodafone Arch Summit získal startup Myco, Speciální cenu týdeníku Ekonom obdrželi tvůrci Robota Artabana. Cenu Kooperativy Bezpečnost má zelenou za projekt, který přispívá ke zvýšení ochrany zdraví osob, vyhrál projekt Adbian a obdržel šek na 100 tisíc korun.

„Soutěž Nápad roku dlouhodobě usiluje o podporu začínajících podnikatelů a mladých firem, které vyvíjejí inovativní technologie s potenciálem měnit svět k lepšímu. Letos slavíme již patnáctý ročník a tento ročník opět potvrdil, že kvalita a dosavadní úspěchy firem neustále rostou,“ komentuje Martin Kešner, který za vznikem Nápadu roku stojí.

Detekce plicních nálezů, budování komunit i interaktivní učebnice

Carebot získal za první místo také 300 tisíc korun a věcné ceny v hodnotě téměř půl milionu korun. Mladá společnost se rozhodla pomocí umělé inteligence pomoci lékařům a dalším specialistům v přesné diagnóze plicních nálezů z rentgenových snímků. Odborníkům tak skrze svůj nástroj umožňuje, aby snadno detekovali i těžko viditelné nálezy a v konečném důsledku ušetřili čas a peníze.

Druhé místo obsadila společnost Talkbase, která pomáhá firmám a jejich oddělením po celém světě skrze svou platformu budovat komunity. Nástroj umožňuje, aby manažeři mohli sledovat informace, zdroje a aktivity členů komunity. Data jsou ukládána v reálném čase, a tak k nim může tým přistupovat a obratně jednat. Produkty Talkbase jsou v současné době využívány například společností Productboard, historicky druhým českým jednorožcem, a řadou dalších významných firem.

Bronz získaly Vividbooks, tvůrce digitálních interaktivních učebnic zefektivňujících výuku přírodovědných oborů. Aplikace mají za cíl pomocí názorných animací a rozšířené reality vést studenty k hlubšímu přemýšlení nad konkrétní problematikou, podnítit ke konstruktivní debatě a hledání vlastních odpovědí. Edukativní nástroje Vividbooks v současné době využívá takřka 300 českých škol.

Houby a piliny – udržitelný materiál budoucnosti

Vítěz kategorie Huawei Startup roku získala společnost Myco, která se rozhodla nahradit obtížně rozložitelný polystyren houbovým myceliem a dřevěnými pilinami. Svůj materiál by Myco rádo poskytlo širokému spektru odvětví, od výroby obalů přes konstrukční prvky ve stavebnictví až po designové prvky. Myco si z večera odneslo i speciální cenu Vodafone Arch Summit, která mu umožní účast na mezinárodní technologické konferenci pro startupy Arch Summit 2023 v Lucembursku.

Oceněn byl i projekt, díky kterému se zrodil čtyřnohý Robot Artaban, schopný provádět rutinní i nebezpečné práce v různých oblastech průmyslu. Projekt si ze slavnostního večera odnesl Speciální cenu týdeníku Ekonom. Cenu Kooperativa Bezpečnost má zelenou pro projekt přispívající ke zvýšení ochrany zdraví osob vyhrál Adbian, který tak získal šek v hodnotě 100 tisíc korun. Jedná se o nástroj pro arboristy, tedy odborníky na péči o stromy, díky němuž mohou vypočítávat stabilitu stromů. Prodlužuje se tak životnost zeleně a zvyšuje bezpečnost v okolí stromů.

„Je skvělé sledovat, jak se v průběhu soutěže stávají z prvotních nápadů plnohodnotné a fungující firmy, které přinášejí fantastické inovace. Ukazují nám, jak moc dovedou technologie usnadnit naše životy. To je jedním z hlavních cílů u nás ve Vodafonu,“ dodává Viktoria Korabelnikova, ředitelka internetu věcí ve Vodafone Česká republika.

Za svou existenci Nápad roku přilákal 2 253 projektů, na 172 vzdělávacích akcí dorazilo celkem 8 223 účastníků. Prostřednictvím soutěže bylo do projektů investováno více než 324 milionů korun a rozděleny finanční a věcné ceny ve výši 25,8 milionu korun. Za existenci soutěže narůstá především kvalita projektů, zaměřených zejména na vývoj softwaru (48 %), stejně tak odvaha jejich zakladatelů, kteří mají často již v počátcích ambice proniknout na globální trh. Nejvíce zájemců se do soutěže hlásí z Prahy.

„V nejbližší době čeká naši technologii získání zdravotní certifikace, která umožní využívat Carebot v klinické praxi. Následně budeme usilovat o implementaci do nemocnic, a to nejen v Česku, ale po celé Evropě. S nasazením naší technologie hodláme začít na tuzemské scéně a českému zdravotnictví ukázat, že může být otevřeno i menším hráčům. V blízké době nás také čeká škálování na další screeningová vyšetření, jako například CT, magnetická rezonance, mamografie a další, aby byl produkt co nejrobustnější,” říká Matěj Misař, spoluzakladatel společnosti Carebot.