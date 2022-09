Český olympijský tým představil nové partnerství se společností Vinci Construction CS. Největší stavební skupina v Česku zároveň podpoří Olympiádu dětí a mládeže.

Projekt, který letos v zimě oslaví už 20 let, pomáhá motivovat děti ke sportování. „Vychovávat talenty, navyšovat základnu, budovat týmového ducha. To má sport a stavebnictví společné. Už víc než 70 let v České republice stavíme silnice, železnice, mosty nebo domy a záleží nám na tom, aby se společnost dále rozvíjela a rostla zdravým způsobem,“ uvedl na tiskové konferenci generální ředitel Skupiny Vinci Construction CS Martin Borovka.

„Víme, že v nelehké ekonomické situaci je český sport v ohrožení. Díky tomu, že se stáváme partnery Českého olympijského týmu a Olympiády dětí a mládeže, můžeme svou pomoc nasměrovat do krajů, kde působíme, aby tam mělo co nejvíce dětí možnost sportovat, hýbat se a žít zdravě,“ dodal Borovka.

Předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval právě podporu dětského sportu považuje za zásadní: „Dlouhodobá měření pohybové zdatnosti ukazují, že děti se stále zhoršují. Počet těch obézních narostl za posledních 5 let dokonce o 60 procent. Nyní je na nás, abychom tuto situaci zlepšili a přitáhli děti ke sportování.“

V této souvislosti Kejval upozornil, že vinou inflace a růstu cen energií se sport stává pro mnoho rodin těžko dostupnou aktivitou. „Každé dítě pro nás musí být důležité, každá koruna pomůže, aby naše děti byly zdravější. Jsme rádi, že máme partnera, který si toto uvědomuje,“ dodal.

Olympiáda dětí a mládeže mladé sportovce obohatí, míní šampion

Kajakář Josef Dostál během tiskové konference zavzpomínal na své vítězné vystoupení na Olympiádě dětí a mládeže. „Je to pěkná akce, trochu srovnatelná s dospělou olympiádou. Děti tam mohou poznat i sporty, které třeba nejsou v jejich bydlišti, rozšířit si obzory. Olympiáda dětí a mládeže je obohatí pro život,“ míní čtyřnásobný olympijský medailista.

Předseda ČOV Jiří Kejval zároveň zdůraznil, že není důležité, aby ze všech sportujících dětí vyrostli olympionici. „Hlavní je děti podporovat, aby si ze sportovišť odnesly výdrž, odolnost, součinnost v týmu, ale i poctivost a smysl pro fair play. Ne každý může být jako Pepa Dostál. Olympiádou dětí a mládeže prošly tisíce dětí, pro něž byla vrcholem jejich sportovní kariéry. Jde o celou generaci lidí, kteří si dobré zvyky ze sportu přenášejí i do dalších oborů. V tom vidíme obrovský přínos takových aktivit.“

Akce se vedle Dostála zúčastnili také plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner, vodní slalomářka Tereza Fišerová a střelec Jakub Tomeček. Generální ředitel VINCI Construction CS Martin Borovka jim všem rozdal stavbařské helmy jako symbol příslušnosti k společnému týmu VCCS a ČOV. Partnerství mezi ČOV a VCCS bylo uzavřeno do roku 2024.