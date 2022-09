NBC Universal a Samsung zahajují nový společný projekt „Tonight at the Rock – Powered by Samsung Galaxy“, který se bude odehrávat ve virtuálním vykreslení Rockefellerova centra ve hře Fortnite.

Tato hra podobně jako Roblox patří mezi nejoblíbenější dosavadní pokusy o stvoření metaversa a hrají ji desítky milionů hráčů denně. Návštěvníci virtuálního světa se ocitnou v New Yorku a jejich úkolem je vystoupat z přízemí budovy Rockefellerova centra až do Studia 6B, kde se The Tonight Show natáčí. Cestou mohou sbírat předměty s ‚tematikou Samsungu. Mohou si také zahrát řadu miniher, včetně obřího beer pongu.

„Neustále hledáme příležitosti, jak uživatelům poskytnout jedinečné zážitky s jejich zařízeními Galaxy,“ uvedla Janet Lee, senior viceprezidentka pro mobilní zkušenosti společnosti Samsung Electronics America. „‚Tonight at the Rock‘ dává fanouškům možnost zažít dobrodružství přímo v srdci 30 Rock.” dodala.

„Tonight at the Rock – Powered by Samsung Galaxy“ je rozšířením již existujícího partnerství mezi Samsungem a NBCU. V rámci něj na začátku roku 2019 The Tonight Show odvysílala epizodu, která byla celá natočena na smartphone Samsung Galaxy S10+.

Samsung v poslední době vyvíjí velké úsilí, aby se odlišil jako průkopnická značka v metaversu. V červnu firma uspořádala v Robloxu událost s názvem Samsung Superstar Galaxy, která představovala virtuální představení od Charli XCX. Na začátku tohoto roku také hostila valentýnskou akci v Decentralandu.