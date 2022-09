Nové sportovně-byznysové ceny Sport Alive Awards 2022 zveřejnily shortlist. Soutěží se v šesti kategoriích, vítězové budou oznámeni na říjnové konferenci Sport Alive 2022.

Mezi nejúspěšnější organizace patří s pěti nominacemi Česká obec sokolská a Český florbal, se čtyřmi nominacemi agentura Raul a AC Sparta Praha, po dvou nominacích získali agentura VMLY&R, Český rozhlas, FK Dukla Praha, Český olympijský výbor, Go4Gold, Orlen Unipetrol, Statutární město Ostrava a překvapivě také Florbal Židenice. Mezi nominovanými jsou také projekty značek Škoda Auto, Lidl, Dr. Max, Kaufland a dostala se tam i v posledních týdnech velmi populární kampaň FC Rokycany.

„Musím říct, že jsme absolutně nedoufali v takový zájem hned v úvodním ročníku. Cítíme velkou zodpovědnost vybrat to nejlepší, zejména protože se prakticky bez výjimky jedná skutečně o velmi inspirativní projekty z různých regionů i sportů. Cílem platformy Sport Alive je prezentovat a oceňovat to dobré z českého a slovenského sportu, takže jsme rádi, že je skutečně co prezentovat“ říká Tomáš Janča, jeden z organizátorů cen.

Pořadatelé cen zároveň představili nového generálního partnera Sport Alive Awards. Tím se stala sázková společnost Tipsport, která domácí sport dlouhodobě významně podporuje. „Tipsport neustále posiluje svou pozici v českém sportovním prostředí a dnes je jednoznačně největším partnerem českého sportu. Proto nám přišlo přirozené podpořit ambici organizátorů Sport Alive ocenit ty nejlepší projekty v českého sportu. Máme radost z velkého počtu přihlášených i vysoké kvality postupujících projektů a věříme, že vzniká skvělá tradice oborových cen, na které budou jejich držitelé pyšní a všichni ostatní se je budou snažit dobýt,“ říká Martin Filip, který z pozice Head of Brand zastřešuje v největší česko-slovenské sázkové společnosti Tipsport mimo jiné i oblast sponzoringu.

Vybrané projekty nyní bude hodnotit desetičlenná porota složená z expertů na sportovní marketing, která současně tvoří již před časem oznámený advisory board Sport Alive. V každé z kategorií porota teď vybere tři projekty a současně určí jejich finální pořadí.

Slavnostní vyhlášení vítězů pak proběhne v rámci konference Sport Alive 2022, která se uskuteční v úterý 4. října v O 2 universum. Pořadatelé konference současně se shortlistem Awards oznámili také finální sestavu vystupujících, která čítá 37 speakerů.

„Toto je bezkonkurenčně ta nejnabitější sestava speakerů ze světa sportu a sportovního byznysu, která se kdy v Česku nebo na Slovensku sešla. Jsme velmi vděční za jejich vstřícnost a připravenost sdílet své zkušenosti a znalosti. Českému sportu přinášíme mimořádnou šanci najít inspiraci a know-how k tomu, aby byl ještě lépe schopen oslovovat nové fanoušky a zvyšovat svou hodnotu,“ doplňuje Janča.

Program konference, který bude odehrávat paralelně ve dvou sálech, obsahuje dohromady 19 prezentací, panelových diskuzí a rozhovorů (celý program je na www.sportalive.cz/program). Kromě 29 českých vystupujících také 6 speakerů ze Slovenska a 2 z Německa. Právě odtud přijede hlavní řečník letošní konference Martin Geisthardt, obchodní a marketingový ředitel legendárního klubu FC St. Pauli.