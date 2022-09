Nejlepší hokejová liga světa NHL podeváté zavítá do Evropy, v rámci NHL Global Series 2022 se odehrají dva zápasy základní části i v pražské O2 aréně. Značka Škoda podporuje lední hokej již 30 let a při této výjimečné příležitosti bude prezentována řadou doprovodných marketingových aktivit

Ve dnech 7. a 8. října sehrají zámořské týmy San Jose Sharks a Nashville Predators dva vzájemné zápasy na ledové ploše pražské O2 arény v rámci NHL Global Series 2022. Značka Škoda jako dlouholetý partner ledního hokeje využije této výjimečné příležitosti k marketingové aktivaci nejen v místě konání obou duelů, ale i v rámci NHL Fan Tour ve vybraných městech na území Česka. Současně si nechala u Úřadu průmyslového vlastnictví ČR zaregistrovat dvojici ochranných známek.



V dresu San Jose Sharks by se měli představit i dva čeští hokejisté – útočník Tomáš Hertl a obránce Radim Šimek. „Kanadsko-americká NHL je nejznámější a nejkvalitnější hokejovou soutěží na světě a její zastávka v České republice bude velkým svátkem nejen pro hokejové fanoušky,“ říká vedoucí marketingu Škoda Auto Česká republika Libor Šedivák a dodává, „jako dlouhodobě stabilní partner ledního hokeje jsme při této příležitosti připravili řadu aktivit, které do dění zapojí naše autorizované partnery a fanoušky. Rád bych všechny pozval do Škoda Hokejového Parku přímo u O2 arény v Praze i na NHL Global Fan Tour po českých městech, kde se mimo jiné soutěží o skvělé ceny.“



Roadshow NHL Global Fan Tour začala 19. 9. v Litoměřicích a pokračovala 21. 9. v Hodoníně. Zakončí ji dvě zastávky v Praze – 30. 9. na Náměstí Republiky a 1. 10. u nákupního centra Metropole Zličín. Tam všude mohou zájemci soutěžit o vstupenky na oba zápasy.



Nejprestižnější hokejová soutěž světa NHL se zájemcům snaží zprostředkovat všechny její emoce. Vizibilitu během zápasů zajistí reklamní prostory na ledové ploše, mantinelech, LED obrazovkách a dalších místech. Značka Škoda bude vidět také v živém přenosu na území České republiky, kde se využije tzv. virtuální grafiky vystavených vozů.



V rámci NHL Global Series 2022 však nebudou přítomny pouze sériové produkční vozy značky Škoda. Hvězdami ŠKODA Hokejového Parku i jednotlivých destinací NHL Global Fan Tour se totiž stanou speciály upravené v duchu dvou soupeřících týmů. Jmenují se Škoda Prediaq a Škoda Sharyaq a svým okázalým vzezřením jistě vtáhnou fanoušky do atmosféry NHL. Oba názvy si automobilka nechala zaregistrovat jako ochranné známky u Úřadu průmyslového vlastnictví ČR, což může naznačovat určité souvislosti s ohledem na budoucnost.