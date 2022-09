Pražská agentura Pickerly ohlásila posily v mediálním týmu. Pozici Head of Digital Advertising zastává Jiří Typlt. Na pozici Media & Publisher Direct Channel Manager přichází Lucie Stibůrková.

„V Pickerly se upřímně těším na nové příležitosti a výzvy. Jednou z nich je rozvoj vlastního nástroje Adgrader využívající souboru algoritmů pracujících s přesvědčivostí uživatele napříč reklamními platformami, od Google Ads přes Facebook až po Criteo, a pomáhající vyhodnotit skutečnou přidanou hodnotu online reklamy,” říká šéf digitální reklamy Pickerly.

Jiří Typlt se poprvé setkal se systémy pro nákup reklamy na internetu už v roce 2009. Od té doby pracoval jako freelancer i na straně agentur v roli specialisty a později v roli projektového manažera. Poslední dva roky pracoval jako senior project manager pro značky Nordic Telecom, BMW či Invelt.

„Jirka je pro naše klienty zárukou včasného testování novinek v reklamních platformách a důkladného vyhodnocení jejich přínosu pro jejich byznys,“ říká Martin Peška, zakladatel agentury, která spravuje kampaně pro své klienty v Evropě i Americe v reklamních nástrojích od Google Ads přes Facebook, Twitter až po Tik Tok, Pinterest Ads či Reddit Ads.

Lucie Stibůrková má čtyřletou praxi v marketingu, kdy pracovala na kampaních pro nábytkářský řetězec XXX Lutz, optiku Grand Optical, český fintechový startup Twisto, nebo potravinářské značky Bonavita, Hamé a Viči. Marketing studovala na zahraničních univerzitách. Bakalářské studium absolvovala na University of Liverpool, magisterský titul v oboru Strategic Marketing and Consulting získala na University of Birmingham. V Pickerly se bude vedle digitálních projektů starat o plánování, nákup a vyhodnocení offline médií.

„Většině klientů pomáháme dobít nové trhy. Mým úkolem pro nejbližší měsíce je hledání nových příležitostí a partnerství zejména na polském, maďarském, rumunském a srbském trhu, kam aktuálně expanduje nejvíc klientů,” říká Stibůrková v nové pozici Media & Publisher Direct Channel Managera pražské agentury.