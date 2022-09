Česká technologická firma Liftago startuje novou digitální infrastrukturu nazvanou Liftago.network. Ambicí této novinky je postupně budovat přepravní síť, kde mohou spolupracovat všichni ti, kdo přepravují zboží a lidi ve městech.

Jde de facto o technologii, která má v každý moment aktuální přehled o volných kapacitách všech zapojených dopravních prostředků v ulicích měst a v reálném čase ji, prostřednictvím API, umožňuje využívat tam, kde je jí třeba.

„Dílčí části fungování této infrastruktury mohli zákazníci vidět v našich spolupracích s partnery jako je Alza, Shoptet či DHL Express. Rozsah partnerů i přeprav, které si díky Liftago.network programují, je však daleko větší. Firmy obsluhující majoritu českého e-commerce, včetně například DPD, uvedené Alzy, Mall.cz či Datart, si díky Liftago.network rozvíjejí různé typy inovativních přeprav, aniž by do ulic další přepravní prostředky přidávaly. Navíc naše spolupráce adresuje snahu všech zapojených firem o větší úspornost s ohledem na přicházející recesi. Vzájemně se doplňujeme, aby služby pro zákazníky i přeprava fungovaly lépe,“ komentuje Ondřej Krátký, spoluzakladatel a CEO společnosti Liftago.

Místo boje o řidiče, kurýry, parkovací místa a prostor v ulicích umožňuje spolupráci mezi různými hráči, kteří pokrývají různé segmenty přepravy. Během dne se totiž poptávka po nich vzájemně doplňuje. Stačí využít synergie mezi nimi a nepřidávat do ulic nové dopravní prostředky. Dnešním dnem proto oficiálně startuje sdílená přepravní síť Liftago.network. Tato digitální infrastruktura je otevřená všem partnerům, kteří jsou ochotni vzájemně sdílet volnou přepravní kapacitu ve městě. Jednoduše se zapojí do technologie a využívají chytré sdílení vlastních přepravních kapacit v reálném čase.

V praxi to znamená, že do Liftago.network zapojené firmy získávají efektivnější vytížení vlastní kapacity nebo mohou vykrýt její nedostatek či uspokojit potřebu speciálních přeprav. Aktuální volnou přepravní kapacitu dopravních prostředků ve městě totiž technologie nabídne v reálném čase tomu, komu chybí. Na konkrétní segment specializované rozvážkové služby tak mohou Liftago.network využít, aby například svým řidičům a kurýrům umožnili vytížení i v časech mimo jejich obvyklé rozvážkové špičky. Například kurýři rozvážející jídlo se mohou mezi obědem a večeří vytížit závozem balíčků pro e-shopy a zároveň tak snížit množství zásilek přepravovaných v dopravních špičce. Noční taxikáři mohou nad ránem zavézt balíčky do úložných boxů a ulevit ranní dopravě.

„Každá nová firma na trhu totiž nebude muset pro uspokojení potřeb svých zákazníků vytvářet svoji vlastní flotilu, ale bude moct využít volnou kapacitu aut, kol, skútrů, či dodávek, které už se v ulicích českých měst pohybují. Liftago.network nabízí budoucnost, kde v ulicích nepřibývají další z poloviny nevytížené přepravní prostředky, a kde zároveň zákazníci dostávají zakoupené zboží komfortně a rychle. A to vše navíc v naprosto udržitelném byznys modelu, který respektuje podnikání jednotlivých zapojených partnerů a přitom je šetrný k životnímu prostředí i všem obyvatelům měst. Všichni jsme v Liftago.network partneři. Vzájemně se doplňujeme,“ popisuje vizi a ambici infrastruktury sítě Liftago.network Ondřej Krátký, spoluzakladatel a CEO společnosti Liftago.

Do Liftago.network jsou díky jednoduchému API zapojení například e-commerce giganti jako Alza.cz, Datart nebo Mall.cz a řada dalších. Ti mohou skrze zapojení do Liftago.network pro své zákazníky získat rychlejší nebo přesnější druhy doprav bez zvyšování dopravní zátěže pro město. Síť využívají také kurýrní a balíkové společnosti jako DPD nebo DHL Express, které díky ní udržitelně vykrývají poptávku po doručování během dne, týdne i sezóny. Pro každého e-commerce hráče tak zapojení do Liftago.network může znamenat vyřešení okamžitých logistických potřeb díky jednoduchému napojení pomocí API, namísto sjednávání dlouhodobých a neflexibilních kontraktů s dalšími přepravci.

Jedním ze základních principů Liftago.network jsou synergie. „Snahy jednotlivých hráčů o větší udržitelnost svých služeb nebo snížení své uhlíkové stopy jsou hodné následování. Revoluci pro celý trh ale přineseme společně, díky technologii propojující přepravní kapacity chytře a napříč odvětvími. Partneři sice musí upravit řadu zvyklostí a procesů, ale motivací k inovacím jsou kromě ekologických benefitů i výrazné benefity ekonomické,“ doplňuje Ondřej Krátký.

Do infrastruktury Liftago.network jsou aktuálně zapojeny mimo jiné tyto společnosti: DPD, Datart, PNS, DHL Express, Mall.cz, Cargio, BEVY, Smarty, iStyle, Mobil Pohotovost, SETOS, Megapixel, Benu, Pilulka, BIOOO.CZ, Ambiente, Dáme jídlo, Choice QR, OneMenu, Kolkovna, Zátiší Catering, alkohol.cz, Winegeek, Lihovárek, Vinograf, Provoní, Loukykvět, Studio 51, i tuzemská e-commerce jednička Alza.