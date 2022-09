Společnost Ipsos MMA navázala spolupráci se společností Adform s cílem posílit Unified Marketing Measurement and Optimization s využitím řešení ID Fusion od Adformu.

Tento přístup integruje first-party datové signály napříč celým ekosystémem digitálních médií bez nutnosti potřeby third-party cookies. Toto partnerství pomůže inzerentům zajistit měření reklamy v budoucnu, zatímco platformy mění své zásady sdílení dat a předpisy týkající se ochrany osobních údajů jsou stále přísnější.

Mnoho prohlížečů a operačních systémů dnes neumožňuje generování third-party cookies a nakonec bude jejich podpora úplně ukončena. Inzerenti a partneři agentur nebudou mít přístup k third-party cookies. Bez first- nebo third-party identifikátorů nemohou inzerenti přiřadit konkrétní typy médií ke klíčovým ukazatelům výkonnosti, jako jsou konverze. Adform používá na míru šitý přístup k práci a propojování dat první strany, která poskytují důležité informace pro analýzu a cílení.

„Začlenění ID Fusion od Adformu do našeho analytického datového balíčku nám umožňuje poskytovat inzerentům rychlou a nepřetržitou analýzu jejich digitálních nákupů. Tato data ve spojení s naším jednotným přístupem k marketingovému měření zajišťují dosažení maximálního pokrytí, což zabraňuje nedostatku dat, který je dnes častým problémem ovlivňujícím marketingové měření v reálném čase,“ řekl Doug Brooks, EVP of Strategic Accounts ve společnosti Ipsos MMA.

„Důsledky jsou zřejmé; pokud chcete skutečnou atribuci, musíte spolupracovat s transparentními partnery a nabízet skutečný přehled o mediálním výkonu,“ řekl John Piccone, regionální prezident společnosti Adform pro Ameriku. „Toto průlomové partnerství umožňuje inzerentům zjistit, jak jsou jejich mediální rozpočty výkonné, a mohou tedy přerozdělit rozpočet tak, aby zlepšili návratnost výdajů na reklamu.“

Partnerství využívá průkopnické řešení společnosti Adform nazvané „ID Fusion“, které inzerentům umožňuje vyřešit budoucnost bez third-party cookies. ID Fusion je nasazeno od roku 2020 a používá ho mnoho z 25 000 klientů společnosti Adform. Začátkem letošního roku bylo toto řešení také oceněno jako silná reakce na změny poté, co získalo ocenění The Drum a Campaign Tech Awards.

Data z ID Fusion se vkládají do platformy Ipsos MMA Unified Marketing Measurement & Optimization a umožňují marketérům dosáhnout efektivního měření. Díky této integraci mohou inzerenti využívat službu Unified Marketing Measurement k dalšímu přiřazování touchpointů v rámci spotřebitelské cesty a k řízení taktických změn plánů s cílem upřednostnit mediální kanály, taktiky cílení, verze kreativy a publika.