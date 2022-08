Koncem roku 2021 Vodafone vyhlásil casting na prvního českého influencera ve věku nad 65 let, tedy „oldfluencera“. Nyní se jím stal 65letý Václav Ježek, který bude pomáhat seniorům naplno využívat potenciál technologií.

Vítězem dvoukolového castingu se nakonec stal Václav Ježek, pracující důchodce z Hrdlíva u Slaného. První videa už mohou sledující nyní najít na jeho facebookovém profilu, který spustil jako první ze svých kanálů.

„Na sociálních sítích jsem dříve moc nebyl. Používal jsem WhatsApp, a to jen v takovém rodinném kruhu. Ale myslím si, že je potřeba se toho nebát, proto jsem do spolupráce šel. Chci inspirovat ostatní k tomu, že používat technologie je v moderním digitálním světě skoro nutnost. A že třeba lidé, kteří mohou být osamocení, se díky moderním technologiím krásně propojí,“ říká Václav Ježek. Níže video z kampaně ke castingu.

Cílem castingu a vypsání pozice ”oldfluencera” bylo dostat na sociální sítě autentický obsah, který by mohla sledovat generace stále aktivnějších online seniorů. Senioři jsou na internetu v posledních letech stále aktivnější, ale poměrně často potřebují srozumitelnou radu. Jinak mnohdy čerpají informace z nedůvěryhodných zdrojů i řetězových mailů.

„Pana Ježka jsme vybrali především proto, že dokáže poutavě mluvit o tom, co všechno se dá dělat s technologiemi, ale přitom je z něj cítit díky jeho životním zkušenostem velká lidskost a určitý klid – něco, na co nejsme úplně zvyklí od běžných influencerů. Sledovat jeho videa je v dnešním zrychleném světě jako balzám na duši i pro ostatní generace, je to taková slow TV mezi influencery,” řekla po podpisu smlouvy Alžběta Štádlíková, která má ve Vodafonu na starosti sociální sítě a digitální marketing.

Zásadní je pomoc od mladé generace

Právě propojení generací je dalším důležitým cílem projektu. Většina obsahu bude sice primárně zaměřena na to, aby se senioři naučili používat další funkce svých chytrých zařízení, získali povědomí o bezpečném chování nebo uměli posoudit důvěryhodnost informací. Část ale bude směřovat i na mladou generaci, která je podle výzkumů často největším pomocníkem svých prarodičů při zvládání digitálních zařízení a online prostředí.

„Chceme experimentovat s nejmladším publikem třeba na TikToku, kde vidíme několik úspěšných influencerů-seniorů v zahraničí. Obě generace si mají navzájem určitě co předat, a pokud to dokážeme udělat třeba na TikToku, tak proč ne? Pan Ježek je na to připravený a už se těší, že se díky tomu naučí s novou sociální sítí,” dodává David Bárta, vedoucí pro oblast sociálních sítí agentury McCann Prague, která projekt pro Vodafone zajišťuje.