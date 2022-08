Podle meziročního srovnání ceníkové hodnoty reklamního prostoru, které pravidelně zveřejňuje společnost Nielsen Admosphere, se v červenci co do objemu inzerce tradičně nejlépe dařilo televizi. I největší meziroční růst objemu inzerce optikou ceníkové hodnoty zaznamenal TV mediatyp.

V případě TV se hodnota prostoru pohybovala v sedmém měsíci letošního roku kolem 3,4 miliard korun. Jedná se o meziroční nárůst o 12 procent. Co do objemu je to více než v předcovidovém roce 2019, kdy se ceníková hodnota inzertního prostoru v TV pohybovala v červenci kolem 2,9 miliard korun.

Nejhůře se dařilo venkovní reklamě. Ceníková hodnota reklamního prostoru v případě OOH meziročně klesla o 2 procenta na 372 milionů korun. V případě OOH se jedná o částku lehce vyšší než v roce 2019, kdy se hodnota inzertního prostoru v sedmém měsíci roku odhadovala na 365 milionů korun.

Tisk, u něhož za letošní červenec ceníková hodnota reklamního prostoru dosáhla 1,29 miliardy korun, si meziročně polepšil o tři procent. V sedmém měsíci roku 2019 dosáhl na 1,19 miliardy korun.