„Co chceš, můžeš“, to je motto, které provází značku Vasky od samého začátku existence. A řídí se jím i velká letní kampaň, ve které se Vasky spojují s předními českými influencery a vyzývají zákazníky, aby toto léto věnovali novým zážitkům a překonávání svých hranic.

„Ve Vaskách jsme si vždy přáli, aby lidé v našich botách cestovali a objevovali nová místa i sebe samé. Po dvou letech tu máme konečně léto bez různých opatření, a tak chceme naši Vasky komunitu vyzvat, aby se při poznávání nebála vykročit mimo svou komfortní zónu a posouvat své hranice. „Co chceš, můžeš,” vyjadřuje totiž celý můj životní příběh i to, čemu věřím,“ říká ke kampani zakladatel značky Václav Staněk, který sám překonal za svůj život mnoho překážek.

Do letní kampaně se s Vaskami zapojila pětice známých influencerů, kteří se do toho pořádně „obuli“ a vyrazili překonat své hranice a splnit si své sny. Pět statečných, mezi nimiž jsou herec Marek Lambora, herečka Anna Kadeřávková, Daniel „GoGo“ Štrauch, Petr „Pedro“ Hybš a Gabriela Drdošová. Své mantinely v létě posouvá i zakladatel značky Václav Staněk, který se vydal na 26 metrů dlouhou cestu po slackline ve výšce 28 metrů nad zemí, kterou mu připravilo uskupení Slackshow.

S Vaskami jde totiž zvládnout všechno. „Chceme ukázat, že naše boty jsou vhodné pro spoustu různých aktivit. Konečně se nám podařilo rozšířit portfolio natolik, že už opravdu máme boty pro každou příležitost,“ říká nový marketingový ředitel značky Vasky Marek Dobrý.

Kampaň chce vyburcovat zákazníky k tomu, aby si pořádně užili léto, plnili své sny a budovali své sebevědomí. Připraveny jsou soutěže, výzvy a samozřejmě také odměny. „Je to naše první větší kampaň spojená s influencery. Doteď jsme měli spíše jednotlivé spolupráce, a tak jsme zvědaví, jaký bude mít ohlas. V kampani máme tváře, se kterými jsme v minulosti už pracovali, ale i pár nových. Všichni se do kampaně pustili s neuvěřitelným zapálením, za což jsme velmi vděční,“ dodává Karolína Ježková, influencer manažerka a tisková mluvčí. Jednotlivé zážitky, které pro kampaň zajišťuje agentura ADROP, budou influenceři odhalovat v průběhu léta.

Linkou, spojující všechny odvážné, bude cestovní deník, který poputuje mezi influencery i zákazníky a na konci kampaně by měl doputovat zpět do Vasek i se všemi zážitky. Už teď jsme moc zvědaví, co všechno bude tento putovní deník ukrývat.