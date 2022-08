České zastoupení automobilky Toyota spustilo novou brandovou kampaň zaměřenou na představení alternativních pohonů. Na mediální kampaň s názvem Beyond Zero naváže na podzim i stejnojmenná roadshow.

Televizní kampaň zahrnuje 30vteřinový spot, který poběží pět týdnů na všech kanálech skupiny Prima. Spot se objeví i na YouTube a zároveň jej doplní bannerová kampaň s vizuály se zaměřením nejen na Beyond Zero, ale také na konkrétní modely s vodíkovým (Mirai) a plug-in hybridním pohonem (RAV4 plug-in).

V rámci nové kampaně chce Toyota upozornit na to, že jako jedna z mála automobilových značek nabízí všechny typy alternativních pohonů, od full hybridních přes plug-in hybridní modely až po bateriové a vodíkové elektromobily. „Beyond Zero pro nás znamená, že chceme jít za hranice toho, co nabízí běžná automobilka. Naše starost o planetu nekončí tím, že uděláme technologicky nejvyspělejší auto na trhu. Chceme jít dál, za hranice nulových emisí a nabídky veškerých možných

alternativních pohonů. Uhlíková neutralita, jak ji vidí Toyota, zahrnuje přístupy a iniciativy zaměřené na vynulování celkových emisí CO 2 napříč celým životním cyklem vozidla – včetně výroby, distribuce, provozu, recyklace a konečné likvidace,“ říká marketingový manažer české Toyoty Michal Velička.

Od září pojede roadshow po České republice

Na letní kampaň naváže od začátku září roadshow Beyond Zero po celé České republice, která ukáže jednotlivé modely reprezentující to nejnovější v každé kategorii. Plně hybridní modely bude reprezentovat Corolla Cross s nejnovějším hybridem 5. generace, plug-in hybridy vysoce výkonná RAV4 plug-in, vodíkový pohon druhá generace vodíkového modelu Mirai a bateriové elektromobily model Toyota bZ4X. „Kromě jednotlivých modelů představíme interaktivní formou i jednotlivé technologie,“ doplňuje Michal Velička.