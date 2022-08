TV Nova si na letošní podzim připravila řadu novinek v publicistických formátech, a to hlavně v ranní relaci Snídaně s Novou. Nový design čeká také oblíbený pořad Střepiny, který moderuje Bára Divišová.

Snídaně s Novou patří už od počátku vysílání TV Nova ke stálicím programu. Od letošního podzimu se divákům ukáže v úplně novém vzhledu. Z názvu zmizí dovětek „s Novou“, s tím logicky přichází i změna loga. Největší novinkou je však nové studio, které během letošního léta roste v prostorách toho původního. Letní Snídaně se proto vysílá z terasy nad zpravodajským centrem. Na novou Snídani se mohou diváci těšit již v pondělí 5. září.

„Nové studio Snídaně je stále ve výstavbě, ale vypadá to dobře. Vizualizace jsou krásné, je to moderní vzdušný prostor, který nám nabídne velkou variabilitu. Já sám se obzvláště těším, jak bude vypadat zimní zahrada. Pevně doufám, že se nové studio bude divákům líbit,“ říká Kamil Houska, ředitel zpravodajství TV Nova. „Už loni jsme představili dva nové moderátory, Ondru Havla a Johana Mádra, a nyní jim dáme ještě více prostoru,“ dodává Kamil Houska.

Během jednoho roku se jedná již o třetí nové studio, které TV Nova divákům představuje. V září loňského roku to bylo zpravodajské studio, letos na jaře největší sportovní studio u nás.

Tím ovšem novinky ve Snídani nekončí. Už tento podzim se rozjede víkendové vysílání. Každé sobotní a nedělní dopoledne dostanou diváci TV Nova nejen zpravodajský servis, ale také dávku reportáží, rozhovorů či lifestylových témat nebo cestovatelských a kulturních tipů. Do tohoto vysílání se například včlení oblíbené pořady Koření a Volejte Novu. Nebude chybět ani diskuzní pořad Napřímo Báry Divišové, který znají diváci z internetového vysílání TN Live.

„Chceme našim divákům zpříjemnit nejen vstávání v pracovní dny, ale také víkendová dopoledne. Nyní pracujeme s variantou vysílání zhruba od osmi do dvanácti. Obsah Víkendové Snídaně bude trochu jiný, než na jaký jste zvyklí z pracovního týdne. Zařadíme do něj některé naše oblíbené pořady tak, aby byly všechny pohromadě. Vypravíme se rovněž za našimi diváky, součástí bloku budou také hudební hity a živé koncerty. Moderátory této relace představíme již brzy!“ upřesňuje Kamil Houska.

Nový vzhled čeká během podzimu také publicistický pořad Střepiny. „Letos je to dvacet let, co Střepiny vysíláme. Za tu dobu samozřejmě prošly změnami v designu, ale řekli jsme si, že je načase udělat další změnu. Neměníme formát, ale pouze jeho grafický obal, aby byl ještě modernější,“ vysvětluje Michal Kratochvíl, šéfredaktor zpravodajství TV Nova.