Televize prima v rámci podzimního schématu chystá tři nové seriály pro hlavní vysílací čas. Mix zábavy a romantiky doplní programové stálice a televize chce do domácností vysílat hlavně pohodu.

První novinkou bude dvanáctidílný seriál Pálava – život zalitý sluncem, ve kterém pětice kamarádů prožije nevídané dobrodružství mezi vinicemi na jižní Moravě. Spletité cesty osudu čekají i hrdiny osmidílného seriálu Hořký svět, kteří se snaží rozjet nelehký byznys – rodinný minipivovar. Cestu vesnické holky, která touží dobýt svět televize, přiblíží Dobré zprávy. Nové příběhy i zápletky pak přinese další sezóna populárního seriálu ZOO.

Mezi zavedené zábavné pořady Česko Slovensko má talent, Máme rádi Česko, Show Jana Krause, 7 pádů Honzy Dědka a Inkognito přibydou dvě novinky – Můj muž to dokáže a Den jak sen. S novými pořady nebudou pozadu ani tematické kanály Prima Cool a Prima Show. Diváci se mohou těšit například na improvizační show K.O.MICI, talkshow Miloše Pokorného Jednou jsi dole, jednou nahoře, a že ženy a auta jdou, a nejdou dohromady, ukáže pořad Bábovky a plechovky.

Jak náročná je cesta k titulu nejkrásnější dívky v ČR, diváci uvidí v show Česká Miss Essens. Zpravodajská multiplatforma CNN Prima News na podzim poradí, jak si ohlídat svoje peníze. Důležitým milníkem budou také senátní a podzimní volby. Jednotlivé kandidáty i palčivá témata představí volební superdebaty i unikátní průzkum.

„Po úspěšné jarní sezóně přinášíme atraktivní podzimní schéma plné zábavy a humoru. Navýšili jsme investice do původní vlastní tvorby nejen na hlavní stanici, ale i na tematických kanálech. Diváky zavedeme na vinice, do rodinného pivovaru, ukážeme jim zákulisí televize, pobavíme je soutěží celebrit v bizarních úkolech a necháme je zasnít se u skutečných českých svateb. Žádná krev, žádná dramata, žádný stres. Pokud naše letošní programová nabídka dokáže vnést do českých domácností pohodu a zahnat podzimní chmury, mělo naše snažení smysl,“ říká Marek Singer, generální ředitel skupiny Prima.

Kolik chilli papriček dokáže váš muž sníst za jednu minutu? Podobné nelehké otázky pokládá moderátorka Adéla Gondíková čtyřem slavným ženám v zábavné show Můj muž to dokáže. Ta, která nasadí nejvyšší laťku, pošle svého muže do boje o peníze. Aby obstál, musí splnit zadání. Neobstojí-li, její sázka se rozdělí mezi ostatní. Pět kol a pět kuriózních úkolů rozhodne o vítězi.

Prima Cool na podzim posílí vlastní tvorbu

Rozšířená původní tvorba se týká i kanálu Prima Cool, který je podle hodnocení Atmedia 2022 druhým nejlépe hodnoceným televizním kanálem vůbec. „Nové pořady budou ztřeštěné, neotřelé a leckdy na hraně. Nebojíme se ani odvážnějších témat – budeme debatovat o sexu v Jednou jsi dole, jednou nahoře s Milošem Pokorným. Na plyn šlápneme v auto-moto pořadech Bábovky a plechovky, Blondýna, kutil a zabiják a Fotr na tripu,“ přibližuje klíčové pořady Roman Mrázek, programový ředitel skupiny Prima.