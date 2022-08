Petr Šabata k 30. září odejde z pozice šéfredaktora stanice ČRo Plus a po pěti letech opustí Český rozhlas. Nastoupit by měl do redakce Práva, kde bude zastávat post zástupce šéfredaktora Zdeňka Porybného.

Stanice ČRo Plus dosáhla pod vedením Petra Šabaty rekordních výsledků v poslechovosti a podílela se zejména v posledních dvou letech na růstu Českého rozhlasu a jeho historicky nejvyšším podílu na rádiovém trhu.

„Stanice ČRo Plus se dostala pod vedením Petra Šabaty na samotný vrchol a v počtu posluchačů zdolala několikrát maxima, která jsme považovali za těžko překonatelná. Chtěl bych Petru Šabatovi poděkovat za jeho práci pro Český rozhlas a zároveň mu popřát hodně úspěchů v jeho novém působišti,“ uvedl generální ředitel ČRo René Zavoral.

Petr Šabata nastoupil do Českého rozhlasu v roce 2017 na pozici vedoucího programu stanice ČRo Radiožurnál. Šéfredaktorem ČRo Plus se stal 1. března 2018. V komentářích pro iROZHLAS.cz se věnoval především Slovensku, ekonomice a školství.V minulosti působil jako šéfredaktor deníků MF DNES, Hospodářské noviny a projektu Naše adresa. Byl také šéfredaktorem deníku Pravda v Bratislavě a zástupcem šéfredaktorky slovenského SME.

„Moje mise v Českém rozhlasu Plus se naplnila. Stanice i celé zpravodajství Českého rozhlasu jsou ve výborné kondici, ČRo Plus má poslechovost, jakou si nikdo při vzniku stanice netroufl odhadovat. Děkuji týmu zpravodajství a kolegům v Českém rozhlasu Plus za skvělou spolupráci v opravdu těžkých časech. Jsem přesvědčen, že jsme zvládli covid, válku i další události zprostředkovat posluchačům v nejvyšším standardu veřejné služby. Na to jsem hrdý,“ řekl šéfredaktor stanice ČRo Plus Petr Šabata.

Vydavatelem Práva je společnost Borgis, v níž je většinovým vlastníkem akcií šéfredaktor Zdeněk Porybný. Třetinovým vlastníkem je společnost Seznam. Borgis zajišťuje obsah pro servery Novinky.cz, Sport.cz a Super.cz.