Hotelový řetězec v největší kampani za poslední roky angažoval samotnou dědičku Paris Hilton.

Ubytování v různých apartmánech se v posledních letech stalo trendy zejména díky mladé cestovatelské generaci a rozmachu služeb jako Airbnb. Unikátní snímky z netradičních míst mířící na Instagram a další sítě celý trend dále pohánělo na úkor tradičních hotelů v duchu zajímavých pobytů za příznivější ceny.

Hotelový řetězec Hilton proto spotřebitelům připomíná, že pobyt je také o něčem jiném než o momentkách na sítě v rámci své globální brand platformy „Hilton. For the Stay.“ Ve spolupráci s TBWA\Chiat\Day New York vydala hotelová síť sérii spotů v rámci kampaně platformy s názvem „It Matters Where You Stay“, která ukazuje přednosti ubytování s velkým hráčem jako je Hilton.

Spoty poukazují na výhody pobytu u renomovaného hotelu a také na rizika, které s sebou neznámý poskytovatel. A aby značka dodala spotu globální šmrnc vsadila na dědičku Paris Hilton. V pařížském spotu s názvem „Extra Storage“ podnikatelka vstupuje s psíkem v náručí do hotelového pokoje následována výpravou portýrů s kufry a vzkazem: „Zarezervujte si propojené pokoje pro potřeby extra velké skříně – nebo, víte, pro vaši rodinu.“ V dalším 16sekundovém spotu nazvaném „Kožešinová miminka“ Paris demonstruje nutnost hotelu vhodného pro zvířata pro lidi, pro které je těžké cestovat bez svých mazlíčků.

„Protože vyrostla v tomto prostředí a má pochopení pro sílu skvělého pobytu, je toto partnerství prostě správné,“ uvedl k netradičnímu zapojení dědičky pro Adweek CMO společnosti Hilton Mark Weinstein.