Vrchol sportovního roku, na nějž se těší generace basketbalových fanoušků, přijde v září. Podaří se podchytit divácký zájem a posunout basket k top sportům u nás?

Fanoušci basketbalu byli v podstatě od rozpadu federace zvyklí hlavně na úspěchy žen, ať už na mezinárodním poli, nebo vítězstvími v Eurolize. Letos v červenci například skončily juniorky v kategorii U20 v Evropě stříbrné. Český mužský basketbal tolik úspěchů neměl. Nyní se však veze na vlně, jakou nepoznal několik posledních dekád. Výjimečná generace, položila základ k úspěchům na mistrovství světa v Číně v roce 2019. Po vypadnutí ve čtvrfinále s Austrálií dokázala vybojovat celkové šesté místo a zajistila si tak účast v kvalifikaci na olympijské hry (OH) v Tokiu. Mimochodem, americký „Dream Team“ skončil v Číně až sedmý. V Tokiu parta kolem Tomáše Satoranského skončila devátá, což je stejné umístění jako při poslední ještě československé účasti na OH v roce 1980. Nejlepším výsledkem samostatného Česka na Mistrovství Evropy (ME) je sedmé místo z roku 2015.

Tyto úspěchy bude chtít národní tým případně překonat na domácím mistrovství Evropy. Už 41. ročník Mistrovství Evropy v basketbalu mužů 2022 mezi 1. a 18. zářím 2022 bude jako jedno z celkem čtyř pořadatelských měst hostit Praha a O2 arena. Praha už v dávné historii v roce 1947 a poté 1981 evropský šampionát hostila. Československo tehdy skončilo na bronzové příčce, když před 16 tisíci diváky porazilo v zápase o třetí místo Španělsko. V pražské O2 areně se hrálo také ME žen v roce 2017 a ještě v Sazka areně také Final Four Euroligy v roce 2006. Vedle Prahy se další skupiny odehrají v Gruzii, Německu a Itálii. Čeští basketbalisté se postupně střetnou s Polskem, Srbskem, Nizozemskem, Finskem a Izraelem. První čtyři týmy z každé skupiny postoupí rovnou do vyřazovacích bojů do osmifinále, které jsou na programu v Berlíně.

Tři komunikační linie

Přesně 500 dní před šampionátem basketbalistů odstartoval projekt „Česko dribluje!“, který pro Českou basketbalovou federaci působící pod značkou CZ.Basketball připravila agentura Sport Invest. „Cílem nebyla několikatýdenní aktivace, na kterou by následně nemělo co navazovat. Připravili jsme dlouhodobý koncept, který v sobě spojuje všechny komunikační kanály a na maximum využívá možnosti a potenciál basketbalu i osobností s ním spojených. Věříme, že se podaří nastartovat atmosféru, ze které bude český basketbal těžit ještě dlouho po šampionátu,“ uvedl při spuštění projektu předseda představenstva skupiny Sport Invest Marketing David Trávníček. Ve velkém rozhovoru pro MAM 22/2022 hovořil například i o tom, že ME v basketbalu je největší akce, jakou je možné v Česku kvalitně uspořádat. Kampaň odstartovala spotem režiséra a scenáristy Petra Kolečka, v němž se na prknech Vinohradského divadla sešel druhý Čech v NBA Jiří Welsch s velkým fanouškem basketbalu, hercem Ivanem Trojanem. TV spoty byly nasazeny v rámci vysílání O2 TV, TV Prima a TV Seznam. Celkový zásah představoval přes deset milionů diváků.

Hlavní platformou a komunikačním kanálem se staly webové stránky ceskodribluje.cz. Ze začátku byl projekt zaměřen na sběr kontaktů pro předprodej vstupenek. Fanoušci, kteří se zaregistrovali na webu, dostali totiž přednostní právo nákupu vstupenek V nabídce byly lístky na jednotlivé zápasy, celodenní vstupenky i varianta „follow your team“ s duely vybraného národního týmu. „Kampaň bude v srpnu výrazně kulminovat, budeme využívat outdoorové plochy, rozhlasové plochy, televizní upoutávky a online kampaň u mediálních partnerů. Na sociálních sítích spouštíme kampaň využívající všechny formáty a obsahy. Zároveň celé léto jsme s projektem Česko dribluje! i na festivalech Hrady CZ díky společnému partnerovi Kooperativa,“ vyjmenovává výkonný ředitel Sport Invest Marketing Petr Hercík.

Kampaně zaměřené na domácí EuroBasket pokračují ve třech liniích. Vedle projektu Česko dribluje jde o propagaci samotného Eurobasketu a národního týmu. „Pro národní tým jsme vytvořili komunikační koncept Jsem IN. Na intenzitě bude nabírat od začátku srpna, plánujeme řadu výstupů na sociální sítě a web. Vychází z dvojsmyslu, že jste cool, a nebo že se zúčastníte. V našem případě obojí. Do této linky zabalujeme outdoorovou i online kampaň, připravujeme podpisové kartičky a vytvořili jsme i speciální merch pro naši lifestyle značku CZ BSKT,“ popisuje ředitel marketingu CZ.Basketball Martin Peterka.

Cílem je podle Hercíka prodej zbývajících vstupenek a naladění společnosti, že Eurobasket je již za rohem. „Z pohledu globálních čísel a reality české sportovní infrastruktury se totiž opravdu jedná o největší sportovní akci, jaká se zde může konat,“ doplňuje. Z Česko dribluje se po Eurobasketu stane basketbalový komunitní projekt, který přejde pod domácí svaz. „Postupem času se projekt více dostává do offline světa a pro letošní léto plní hlavní funkci jako roadshow. Stánek Česko dribluje se objevil na různých sportovních a kulturních akcích. Byl i na zápase kvalifikace o MS mezi Polskem a Izraelem, tedy dvěma týmy, jež přijedou i v září do Prahy,“ dodává Peterka.

