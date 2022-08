Skupina ČSOB přichází s dalším ročníkem úspěšné kampaně #NaCoChces, která cílí na zákazníky ve věku od 18 do 30 let. Ti mohou získat až dva tisíce korun, a navíc si zasoutěžit o deset mobilů iPhone 14. Akce potrvá od půlky srpna až do konce října 2022.

„Prostřednictvím kampaně #NaCoChces představujeme prvotřídní digitální bankovnictví v mobilu, nyní i s virtuální asistentkou Kate, navazujeme tak na dosavadní velice úspěšnou komunikaci cílenou na mladé lidi. Pro tuto generaci je běžné používat banku v mobilu, platit chytrým telefonem nebo jednoduše hodinkami. Velkým oříškem je ale mladé vůbec nějakou kampaní zaujmout, neboť jak víme, vše přeskakují už po pár vteřinách,“ říká Renata Němcová Pixová, výkonná ředitelka Skupinové komunikace z ČSOB.

„Formát kampaně je proto unikátní a zábavný. Zaměřuje se na mladou generaci a její chování na sociálních sítích. Dělá si legraci z influencerů, kteří komunikují prostřednictvím velmi krátkých videí tzv. reels za využití trendových videorecenzí na produkty,“ doplňuje Renata Němcová Pixová. Kampaň bude výhradně na internetu a sociálních sítích.

Výsledná odměna pro klienty je rozdělena na dvě části. Částku 1500 korun obdrží noví majitelé běžného účtu, ze kterého zaplatí kartou a přihlásí se do aplikace ČSOB Smart. Dalších 500 korun pak lze získat při aktivaci investiční služby ČSOB Drobné. Majitelé iPhone se budou losovat.

Vedení běžného účtu od ČSOB je pro všechny zdarma bez dalších podmínek. Zdarma jsou i všechny platby a výběry z bankomatů i na poštách. Účty lze ovládat z mobilu pomocí výborně hodnocené aplikace ČSOB Smart. Některý z běžných účtů využívá více než 1,5 milionu klientů skupiny.

Mobilní aplikace ČSOB Smart nabízí maximální bezpečnost při přihlašování, bleskové placení a pohodlné a jednoduché ovládání. Umožňuje také nejrychlejší sjednání účtu i dalších služeb. Součástí je i unikátní virtuální asistentka Kate, které se lze hlasem ptát na témata kolem peněz a pojištění. Lidem zvládne pomoci už ve více než stovce situací a poradit v téměř 500 oblastech. Umí třeba rozdělit a sdílet platbu pomocí QR kódu, změnit limit na kartě nebo zřídit cestovní pojištění.