Na zaslání přihlášek do letošního ročníku soutěže efektivní komunikace zbývá už jen pár dní.

Letošní ročník soutěže Effie Czech Republic, kterou pořádá Asociace komunikačních agentur (AKA), přijímá přihlášky už jen do pátku 19. srpna. Letošní ročník se zaměří na oblast digitálního marketingu a on-line video obsahu. A to především díky partnerství s českým Googlem. Hlásit se tedy bude možné do kategorie Digitální marketing a vyhlášena bude také Cena za nejefektivnější využití YouTube. „Internet a digitalizace ekonomiky přinesly ohromnou škálu nástrojů komunikace. To se logicky projevuje i pravidlech Effie,“ uvedl ředitel AKA Marek Hlavica.

Effie téměř každým rokem přichází s novou kategorií. Minulý rok to byla kategorie Sportovního marketingu. Za loňský rok Effie hlásila v novodobé historii soutěže také největší počet přihlášek, jejichž kvalita se podle pořadatelů každým rokem zvyšuje.

O oceněních rozhodne nezávislá porota složená ze zástupců zadavatelů, komunikačních agentur, mediálních agentur, výzkumných agentur (členů sdružení SIMAR) a zástupců odborných médií a nově také zástupců Google. Hodnocení bude probíhat od 22. srpna do 12. září, kdy bude zároveň představen shortlist kampaní nominovaných na ocenění.

Vyhlášení výsledků pak proběhne 23. listopadu v Kině Lucerna.