Tradiční metody získávání prostředků se posouvají i do kryptosvěta, který začíná crowdfunding ovlivňovat.

V rámci crowdfundingu existují dvě hlavní větve: Dárcovský a investiční či úvěrový crowdfunding. Mezi první typ se počítají například tuzemské platformy Hithit či Donio. V rámci investičního získají účastníci podíl (equity) ve firmě nebo jde o úvěrový s danými podmínkami a úrokem. Tento segment mělo už v letošním roce změnit nařízení Evropské komise. Na provozovatele budou kladeny podobné regulatorní požadavky jako na obchodníky s cennými papíry, investiční zprostředkovatele nebo poskytovatele platebních služeb. Evropská komise ale nyní předložila návrh na prodloužení přechodného období, kdy mohou crowdfundingové firmy podnikat i bez licence, o jeden rok. Formální schválení se očekává do konce září.

České nej projekty

Hithit má za sebou další úspěšný rok, i když strmá růstová křivka, způsobená rozmachem e-commerce během lockdownu, se podle CEO Aleše Burgera zploštila. „Turbulentní ekonomické prostředí nám vyhovuje, každá restrikce nebo omezení ze strany běžných poskytovatelů půjček a investic přivádí více lidí ke crowdfundingu. Firmy cítí nejistotu v oblasti investic a cashflow, takže předprodej formou odměnového crowdfundingu jim dává stále větší smysl. Logicky tedy přepokládáme, že Hithit i nadále poroste,“ popisuje Burger.

Brněnská značka barefoot bot Skinners se letos stala nejúspěšnějším crowdfundingovým produktovým projektem a zároveň celkově druhým nejúspěšnějším na Hithitu, když dokázala získat celkem 7,6 milionu korun. Historicky nejúspěšnější kampaní zůstává ta od internetové televize DVTV s téměř deseti miliony korun. Nespornou výhodu podobných kampaní, že v případě podobného úspěchu vedle násobně větší částky na využití, je vysoká mediální viditelnost, kterou generuje. Donio loni vybralo částku 254 milionů korun, z toho na pomoc po moravském tornádu poslali lidé 90 milionů. „V letošním roce jsme zaznamenali silný propad v dubnu, který s výjimkou požáru českého Švýcarska trvá až doteď, meziročně počítáme s růstem asi o deset procent,“ uvedl zakladatel Donia David Procházka.

Jaké výzvy přinese DAO?

Do segmentu crowdfundingu začínají více promlouvat také takzvané DAO, což jsou decentralizované komunity vlastněné členy. Organizace se řídí sama na základě hlasovacích práv vzešlých z vlastnictví nativního tokenu a vše běží na takzvaných smart kontraktech. Digitalizovaný crowdfunding ve formě DAO odstranil některé tradiční limity formy financování. Například známá platforma GoFundMe neprocesuje platby z Číny či Nigérie a dalších zemí a lidé se tak k možnosti crowdfundingu nedostanou. V USA například zase platí limit, že přes tyto platformy nesmí podniky získat více než pět milionů dolarů ročně. Přes DAO se dají vybírat peníze třeba i na Ústavu Spojených států. ConstitutionDAO takto loni vybrala 47 milionů dolarů v kryptoměně Ethereum a málem se jí podařilo originál koupit. Desítky tisíc lidí přispělo bez jakékoliv marketingové kampaně. Aktuálně je v různých DAO uzamčena suma přes jednáct miliard dolarů od 1,7 milionu držitelů tokenů. Vznikla už také DAO nazvaná GoCryptoME, která se chce specificky zaměřit na crowdfundingové projekty na blockchainu.

Možnosti v rámci DAO HitHit zatím jen sleduje. „Stejně tak jako současné legislativě EU trvalo deset let, než vytvořila rámec pro finanční crowdfunding, čeká nás teď určitě ještě pár let turbulentního období v krypto crowdfundingu. Pro nás je implementace krypta do Hithitu téma,“ dodává Burger. Procházka vidí přínos DAO hlavně okolo PR stránky. „Každý, kdo přijímá krypto na dobročinnost je prostě cool, ale reálný užitek je zatím nízký. Nicméně bránit se novým technologiím by byla sebevražda a šlo by to proti našim hodnotám, takže už i my se připravujeme na zavedení možnosti přispívat v kryptoměnách,“ uzavírá Procházka.