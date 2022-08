Creative Dock Group rozšiřuje vedení týmu inovací a strategie o tři tváře. Na starost budou mít tým více než 60 lidí ve Švýcarsku, Německu a České republice.

Tobias Heger, spoluzakladatel a výkonný ředitel společnosti Rohrbeck Heger, byl jmenován novým generálním ředitelem pro inovace a strategie (CISO). Linda Armbruster, zakladatelka a CEO společnosti Spark Works, se stala novou ředitelkou pro inovace, a Sebastian Knab je novým ředitelem pro foresight a strategie.

„Chceme být první volbou našich klientů v oblasti inovací. V případě, že CEO hledá způsob, jak zlepšit kapacitu své firmy v inovacích a strategii, chceme být jeho první volbou. Komplexní budování firem zaměřených do budoucnosti je služba, kterou v současnosti nikdo jiný nezávisle nenabízí,“ říká Tobias Heger, generální ředitel pro inovace a strategie a také zakladatel a výkonný ředitel společnosti Rohrbeck Heger, která je součástí Creative Dock Group.

Tobias Heger, Linda Armbruster a Sebastian Knab povedou tým o více než 60 lidech. Ti sídlí v kancelářích v Curychu, Berlíně a Praze. Tým aktuálně pracuje na více než 40 projektech v devíti zemích. Díky sloučení know-how tří zavedených společností pod jednu střechu, se týmu daří vyvíjet unikátní metodologie pro špičkový komplexní vývoj a budování společností se zaměřením na budoucnost, v nichž se snoubí jejich expertiza ve strategickém foresightingu, human-centered design, strategického poradenství s moderními inovativními přístupy. Tým inovací a strategie nyní nabízí služby ve čtyřech hlavních oblastech: foresight, strategie, inovace a budování firem (tzv. venture building).

„Jsem velmi hrdá na to, že se nám pro tým inovací a strategie podařilo získat tolik schopných, zkušených a energických lidí. Naším posláním je vytvářet pro klienty ty nejlepší byznysové plány v regionu. Jsme tu proto, abychom odhalovali trendy a přicházeli s realizovatelnými byznysovými nápady a plány se špičkovým potenciálem, které budou šité na míru našim klientům, jejich požadavkům a byznysu, ve kterém podnikají,“ říká Gabriela Teissing, provozní ředitelka Creative Dock.

Trio inovativních osobností přináší rozsáhlé zkušenosti a inovativní know-how. Tobias Heger, generální ředitel pro inovace a strategie, také zakladatel a výkonný ředitel společnosti Rohrbeck Heger, která je součástí Creative Dock Group, přichází z prostředí foresightingu, řízení inovací a strategie. Doktorát z foresightingu získal na Hasso-Plattner institutu Postupimské univerzity a aktivně se věnuje vědecké práci a výuce na různých vysokých školách.

Linda Armbruster, zakladatelka a CEO Spark Works, součásti Creative Dock Group, a ředitelka pro inovace, přichází do týmu z oblasti strategického designu, inovací a leadershipu. Linda vystudovala strategický design na Berlin School of Design and Communication. Studiu design thinking se věnovala na postupimské univerzitě a Stanford d.school. Linda také vyučuje na ETH Curych a vede výzkumné a vzdělávací programy jak pro soukromý, tak veřejný sektor, v nichž kombinuje metody vycházející z koncepcí human-centered design, inspiruje a rozšiřuje povědomí o inovacích založených na poznatcích.

Sebastian Knab, ředitel pro foresight a strategie Creative Dock Group, získal doktorát z managementu na Hamburské univerzitě. Sebastianovou expertízou je foresight, strategie, inovace a udržitelnost. V minulosti Sebastian působil jako manažer pro inovace na Evropském institutu inovací a technologií (EIT) a také jako výzkumný asistent na Hamburské univerzitě.