Sázková kancelář Betano se stala prémiovým partnerem fotbalové Plzně. Roční částka, kterou Západočeši obdrží, se podle informací deníku Sport pohybuje mezi 30 a 40 miliony korun.

Logo společnosti se objeví na zadní straně dresů účastníka Ligy mistrů. Betano bude druhým nejvýznamnějším sponzorem Viktorie. Prvním zůstává generální partner Doosan Škoda Power. Strojírenská společnost, jejíž jméno je i v názvu plzeňského stadionu, spolupracuje s klubem už 16 let.

„Význam podpisu smlouvy s Betanem bych rozdělil do dvou oblastí. Zaprvé je to pro nás čest, že se můžeme připojit k pomyslné rodině klubů takového významu, jako jsou Porto, Benfica a další velké týmy s velkou historií. Viktoria se chce na hřišti i v obchodní a marketingové oblasti prezentovat jako evropský klub a toto spojení nás k tomuto cíli přibližuje,“ uvedl majitel a generální ředitel Viktorie Adolf Šádek. PLzeň se díky postupu do základní skupiny Ligy Mistrů může těšit na příjem přes 400 milionů korun.

Betano patří pod společnost Kaizen Gaming. V Evropě sponzoruje třeba Porto, Benficu i Sporting Lisabon nebo Olympiakos Pireus. Společnost se netají na českém trhu velkými plány a chce se časem stát i titulárním partnerem první fotbalové ligy a vyzvat na souboj další sázkové kanceláře Tipsport a Fortunu.