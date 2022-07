Novým šéfredaktorem zpravodajského serveru Aktuálně.cz se od 1. srpna stane Jan Nevyhoštěný, dosavadní zástupce šéfredaktora. V čele redakce nahradí Josefa Pazderku, který po šestiletém působení v Aktuálně.cz z vydavatelství odchází.

Jan Nevyhoštěný (40) působí v médiích přes 15 let. Po studiích politologie na Univerzitě Karlově a mezinárodních vztahů na VŠE nastoupil jako online editor do Lidových novin, odkud přešel do redakce serveru iDNES. Jako šéfredaktor necelé tři roky vedl politologickou revue Mezinárodní politika. Před příchodem do Economie krátce působil v České televizi jako vedoucí vydání jejího zpravodajského webu ČT24.cz. Od léta 2018 je zástupcem šéfredaktora Aktuálně.cz a současně vede jeho ekonomickou sekci.

„Jsem ráda, že vedení našeho prestižního serveru svěřujeme do rukou zkušeného novináře, který byl po řadu let klíčovým členem redakčního týmu Aktuálně.cz, a představuje tak záruku kvalitní a respektované žurnalistiky, na kterou jsou čtenáři serveru zvyklí,“ říká Lenka Černá, generální ředitelka vydavatelství Economia. „Josef Pazderka nastavil profesionální laťku Aktuálně.cz vysoko, a jestli někdo může na jeho práci navázat, pak je to právě Jan Nevyhoštěný. Josefovi chci za sebe i celou Economii upřímně poděkovat za všechno dobré, co pro Aktuálně.cz vykonal, a popřát mu do jeho dalšího působení mnoho úspěchů. Janovi přeji, ať se mu v jeho nové roli daří na dosavadní úspěchy navazovat a dál posilovat postavení Aktuálně.cz v segmentu zpravodajských a publicistických serverů,“ dodává Černá.

„Naší nejvyšší prioritou je důvěryhodné, nezávislé a rychlé zpravodajství. Ne náhodou nás letošní Reuters Institute Digital News Report zařadil v důvěryhodnosti do čela českých online médií. To je pro nás v době dezinformační exploze tím nejlepším vysvědčením i závazkem do budoucna,“ říká nově jmenovaný šéfredaktor Jan Nevyhoštěný.

„Principem fungování všech titulů Economie je redakční nezávislost v otázkách obsahu a je dobře, že nám vedení vydavatelství tento princip znovu potvrdilo,“ dodává Nevyhoštěný. „Jsem rád, že mohu díky tomu pokračovat se špičkovým týmem, který vytvořil a přes čtyři roky vedl můj předchůdce, a věnovat se novým úkolům v této nesnadné době.“ Těmi jsou podle nového šéfredaktora zesílený důraz na názorovou žurnalistiku, kvalitní kulturní servis a zejména vizuální a datové speciály. Právě v interaktivních infografikách je Aktuálně.cz dlouhodobě jedničkou na trhu.



„Zvláštní prioritu má pro nás také kvalitní původní videoobsah, na který se chceme zaměřovat stále více. Budeme pokračovat i v rozsáhlých seriálových projektech věnovaných celospolečenským problémům v environmentální, vzdělávací a sociální oblasti,“ popisuje nový šéfredaktor.



Už brzy Aktuálně.cz spustí hlavní část velkého projektu Česko společně zaměřeného na „propichování“ sociálních bublin. Mezi další plány patří pokračování projektu Chytré Česko a nově hodlá Aktuálně.cz do větší hloubky otevírat otázky elektromobility.