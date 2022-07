V srpnu přichází operátor O2 s novou komunikační kampaní zaměřenou na televizi O2 TV, ve které nebude chybět ani hlavní ambasador Petr Čech společně s Makhmudem Muradovem, Kristýnou Plíškovou či hokejistou Vladimírem Sobotkou.

„Petr se z ryze sportovního světa přesune více do role diváka, který si užívá zajímavé funkce O2 TV a objevuje ten nejlepší sportovní i filmový obsah. Například se potká s draky z Her o trůny, více se tedy dostaneme k zábavnému obsahu v O2 TV,“ prozradil David Daneš, ředitel marketingové komunikace O2.

V nové kampani, která se v příštích týdnech objeví na internetu, v televizi, outdooru i v tištěné inzerci, budou pokračovat i další známé tváře českého sportu. Do ambasadorského týmu O2 TV patří Makhmud Muradov, elitní UFC zápasník, nebo Karolína Plíšková, aktuálně patnáctá nejlepší tenistka světa. Novou tváří se pak stal zkušený hokejový útočník Vladimír Sobotka.

Ambasadoři O2 TV budou i v nové sezoně přinášet exkluzivní materiály ze zákulisí jednotlivých sportů, chybět nebudou zajímavé postřehy, rozhovory či výzvy. Například fanoušci MMA se mohou těšit na vyvrcholení soutěže s Makhmudem Muradovem. Tři výherci měli jedinečnou možnost zatrénovat si s profesionálním UFC zápasníkem.

„Ve finále se objeví silné osobnosti, každý s trochu jiným příběhem a zkušenostmi z bojových sportů. Bylo to pro ně úplně něco jiného. Ukázal jsem jim, jak vypadá moje příprava, snažil jsem se předat cenné zkušenosti a poradit. Výsledek všichni uvidíte na sociálních sítích O2 TV a O2 TV Sport, máte se na co těšit,“ sdělil ambasador O2 TV Mach Muradov.

„Focení i natáčení kampaně je vždycky o lidech, jak je sehraný tým, o atmosféře. Spolupráce s O2 funguje oboustranně velmi dobře. V tomhle prostředí se pohybuji dlouho, osobně se všichni známe, už všichni víme, kdo co dělá, jak kdo funguje, jak kdo pracuje, a to hodně pomáhá, člověk má pak jistotu, že práce bude ve výsledku vypadat dobře,“ podotkl ambasador O2 TV Petr Čech.

„V rámci letní kampaně O2 TV dostane každý k nově zakoupenému O2 TV Boxu službu O2 TV Zlatá na měsíc zdarma. Díky této akci si tak zájemci mohou svůj set-top box a radost z něj užít naplno a prozkoumat vše, co O2 TV nabízí. Pro fanoušky jsme pak připravili akční nabídku předplaceného tarifu Sport Plus, na kterém najdou nejlepší sportovní obsah včetně Fortuna:Ligy, Ligy mistrů UEFA či hokejové extraligy. Při aktivaci do konce srpna ušetří divák za celou sezonu přes 700 Kč,“ doplnil David Daneš.