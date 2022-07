Hotelový řetězec Marriott ve snaze získat širší publikum hráčů a fanoušků představil novou patnáctidílnou show, která vyzdvihuje kulturu esportu a her v Asii.

Aby svůj věrnostní program Bonvoy dostal před širší publikum hráčů a fanoušků esportu, podporuje řetězec novou sérii, která umocňuje rozmanitost herní kultury v Asii, se zaměřením na Indonésii, Japonsko, Malajsii, Filipíny, Jižní Korea, Singapur, Thajsko a Vietnam.

„Gamer’s Paradise“ měla premiéru 4. července na kanálech One Esports, včetně Facebooku, Twitche, YouTube a korejské streamovací služby typu peer-to-peer AfreecaTV. Produkovala jej dceřinná společnost One Championship One Esports a má celkem patnáct epizod, z nichž každá je zaměřena na jiné téma a propaguje regionální hotely v portfoliu Marriott. Sérii moderuje Eri Neeman a MikaFabs z One Esports.

„Gamer’s Paradise“ bude pokrývat různé žánry a témata, od bojových a sportovních až po retro tituly a videoherní subkultury, jako je cosplay. Každý díl je rozdělen do pěti segmentů: panelová diskuse; hloubkový rozhovor s významnou hráčskou osobností; část „Gamer’s Haven“ osvětlující zařízení Marriott; ponořte se do nezapomenutelných světů videoher, z nichž mnohé jsou založeny na skutečných místech; a řadu společenských her s “geek tématikou”. Nové epizody se vysílají každý týden v pondělí.

Cestovní ruch zažívá odraz od dřívějších pandemických minim. Podle MediaRadar inzerenti v oblasti cestovního ruchu do dubna meziročně zvýšili své marketingové výdaje o 43 procent na 623 milionů dolarů. Krok Marriottu je odrazem širšího trendu, v rámci něhož do esportu míří stále více velkých neendemických značek s cílem zaujmout generaci Z a mileniály.

Svázání sponzorství s obsahem ve formě živých přenosů je kvůli popularitě platforem jako Twitch a YouTube stále běžnější. Honda začátkem tohoto týdne propagovala spuštění prostoru „Hondaverse“ ve hře Fortnite pro více hráčů pomocí řady živých přenosů Twitch. Marriott letos v květnu spustil Marriott Media Network, omnichannel multiplatformní reklamní řešení, které se silně opírá o data získaná z programu Bonvoy, který má více než 164 milionů členů.