Po akvizici sítě JRC chystá značka Smarty expanzi do kamenného retailu s designovými prodejnami.

Značka Smarty má nakročeno k velké expanzi do kamenného retailu. Podle Rudolfa Konečného, obchodního ředitele skupiny Smarty Brands, pod značkou do konce prázdnin přibudou ke dvěma stávajícím ještě dvě nové prodejny a do konce roku jich bude po celém Česku jedenáct. Celkově jich chce mít značka do dvou let čtyři desítky.

„Co se týká návštěvnosti a tržeb, tak se pohybujeme nad plánem, který jsme si pro první fázi stanovili. Máme z toho radost, je vidět, že prodejny zaujaly svým designem i skladbou zboží, které je v rámci českého retailu jedinečné. Nikdo se nezaměřuje v takové míře a detailu na kombinaci gamingu, ‚merche‘, telca a chytré elektroniky, jako my,“ je přesvědčen Konečný.

Spojení značek

Jeho firma loni získala značku a síť prodejen JRC, které postupně integruje do skupiny. Herní obchody JRC budou nahrazeny většími a moderními prodejnami, ve kterých zákazníci nakoupí sortiment obou značek. „Jde o kombinaci, která u nás zatím neexistuje. Lidé najdou na jednom místě to nejlepší ze Smarty.cz i oblíbenou značku JRC se širokou a zavedenou nabídkou pro gaming,“ popisuje synergii značek Petr Syrůček, zakladatel a majitel Smarty Brands. Kořeny má ovšem firma v e­‑commerce. Konečný její pokles očekával, a tak to pro něj je patrně jen další impulz, proč se nyní ještě více zaměřit na prodejny.

„Pokles e­‑comm přijít musel. Nebylo to o tom jestli, ale kdy a o kolik. Kdo s tím nepočítal, má teď problém, především pak s hodnotou zásob a nevyužitými kapacitami, které se díky inflaci a zvyšujícím se vstupům řádně prodraží,“ popisuje situaci Konečný. Podle něj už je patrné, že se lidé snaží šetřit, nicméně je přesvědčen, že nechtějí opustit kvalitu, na kterou byli zvyklí. „Proto přicházíme s novými alternativami cenových akcí, financování a cestami výrazného zvýhodnění pořízení nových produktů, například výkupem jejich současného zařízení,“ říká s tím, že firma vykupuje telefony, tablety i notebooky, herní konzole i hry. Vše projde kvalitativní kon­trolou a následně je vráceno s nadstandardní zárukou zpět do prodeje. „Rozhodně je náš cíl stát se v rámci Česka hlavním hráčem v této oblasti,“ říká.

Společnost se teď maximálně zaměřujeme na otevírání nových obchodů, a to nejen Smarty, ale i značky iWant, autorizovaného prodejce značky Apple, v rámci které se letos otevřou další dvě prodejny v Praze a Brně. Expanzi v kameni doprovází i nová marketingová strategie „Stačí pípnout“. Chystá se také kampaň „Back to school“. „Na konec prázdnin jsme připravili zcela novou unikátní službu, která zákazníkům výrazně sníží pořizovací hodnotu nových Apple zařízení,“ dodává Konečný.

Skupina utržila v loňském roce přes 3,2 miliardy korun. Meziročně tak vyrostla o 41 procent. „Skvělému výsledku skupiny pomohl i rekordní čtvrtý kvartál. Výborně se i díky novým e­‑shopům dařilo e­‑commerce a rekordně rostla divize B2B,“ popisoval nedávno Konečný.

Na designu nových prodejen spolupracovala skupina Smarty Brands s Bakof Group, konkrétně s architektem Janem Blažkem. Obchody jsou vizuálně rozdělené na dvě části černou a bílou barvou. Černá část je věnovaná gamingu, bílá patří Smarty.cz. Základem je moderní, na první pohled jednoduchý, ale sofistikovaný a graficky čistý design. Jan Blažek se zaměřuje zejména na komerční prostory. Pracoval například na kompletní revitalizaci OC Olympia v Mladé Boleslavi, novém foodcourtu v OC Futurum v Ústí nad Labem, návrhu vstupního lobby a atria budovy IBC v Praze.

Celý článek včetně rozhovoru s Janem Blažkem si můžete přečíst v aktuálním čísle MAM.